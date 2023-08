Bonde for en dag

I søndags, den 30. juli, afsluttede Amagermuseet stedets traditionelle sommeraktivitet »Amagerbonde for en dag«. Her har de børn og voksne, der sommeren igennem lagde vejen forbi museet, på egen krop kunnet opleve, hvordan det var at leve på landet i Danmark i gamle dage.

Arkæolog for en dag

Til og med på fredag, den 4. august, fra kl. 12–16, fortæller arkæolog Rikke Søgaard under arrangementet Arkæolog for en dag dagligt om nogle af de fund, hun har gjort ved brug af en metaldetektor. I løbet af arrangementet vil deltagerne få tilbuddet om selv at prøve kræfter med museets metaldetektorer.