»Booktalk« på biblioteket

Torsdag den 27. januar fra kl. 19–21 afholder Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18, arrangementet Booktalk – biblioteket anbefaler.

Biblioteket har med ovennævnte arrangement tænkt sig at give deltagerne inspiration til læsning eller til at stille deres nysgerrig på, hvilke bøger stedets personale selv læser.

Ud over en, hvad biblioteket håber bliver en hyggelig og inspirerende, aften med litterære anbefalinger bydes på lidt god kage til kaffen.

Aftenens program er skruet sammen af flere forskellige temaer såsom aktuelle udgivelser og klassikere. Programmet indeholder, som nævnt, også personalets læseoplevelser. Og med det faktum, at man har udvalgt de største af disse oplevelser, og at personalets læsning dækker et meget bredt område, vil der nok være noget for enhver smag.

Entré.