Borgerforeningen på tur

Dragør Borgerforening havde i mandags, den 30. januar, erstattet det normale mandagsmøde i foreningens lokaler med en tur rundt til en række vinbarer på Amager.

Turen stratede fra Vestgrønningen, hvor deltagerne med bus kørte mod Sundby, hvor første stop blev gjort på vinbaren Vinøs, der ligger på hjørnet af Lergravsvej og Strandlodsvej. Her tog Otto Neubert imod og fortalte om hans nye vinbar i denne nye del af Sundby. Imens han fortalte, nød deltagerne et glas rød- eller hvidvin fra Loire-dalen i Frankrig.

I Det Argentinske Vinhus på Amagerbrogade, der var stop nummer to, stod to vine fra fra Argentina klar til borgerforeningens medlemmer.

Turen gik derfra videre til Josephine, som er en vinhandel og -bar i Frankrigsgade. Her blev der, mens deltagerne smagte på tyske og franske vine, fortalt om, hvad en vinbar betyder for lokalsamfundet i dette område.

Fjerde stop på ruten var på Islands Brygge hos Toft Vin, hvor ejer Flemming Toft, der er anden generation i butikken, berettede om sin glæde ved at arbejde med vin.

Herefter kørte bussen tilbage til Dragør, hvor rundturen sluttede på Beghuset, hvor Linea og Lars Olsen sørgede for, at alt den dejlige vin kunne skylles ned med et glas fadøl.