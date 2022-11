Borgermøde i Hollænderhallen

Der var stor interesse, da Dragør Kommune afholdt borgermøde om fremtidens varmeforsyning

Omkring 300 borgere mødte mandag den 7. november op i Hollænderhallen for at høre, hvordan den fremtidige varmesituation kommer til at se ud, og for at høre en fremlægning af varmeplanen, som i øjeblikket er i offentlig høring.

Borgmester Kenneth Gøtterup udtrykte under velkomsten glæde over, så mange havde valgt at møde op, og han fulgte herefter op med kort gennemgang af aftenens program og en introduktion af holdet bag borgermødet. Det bestod af Hans Henrik Lindboe fra EA Energianalyse, chef for Teknik, Plan og Erhverv i Dragør Kommune Jesper Horn Larsen samt Anders Dyrelund, som er markedschef i Rambøll, der har lavet varmeplanen for Dragør Kommune.

I forbindelse med borgermødet havde Dragør Kommune arrangeret en undersøgelse, der blandt de fremmødte skulle vejre stemningen for fjernvarme eller for individuelle løsninger. Herom oplyste Kenneth Gøtterup, at der først på året næste år vil blive lavet en større undersøgelse via eBoks, som alle vil have mulighed for at deltage i. Jesper Horn Larsen uddybede i den forbindelse, at tilkendegivelserne i dagens undersøgelse ikke ville være bindende.

Fra bar bund

Hans Henrik Lindboe lagde ud med at fortælle om sommeren indgåede energiaftale, hvori det blev besluttet at fremskynde udfasningen fossilt brændsel – særligt naturgas til opvarmning – en aftale, der skerte på baggrund af beslutningen om, at Danmark og resten af Europa skal gøres uafhængig af russisk gas.

Ifølge planen vil der fra 2030 kun være grønt gas tilbage, og den vil blive reserveret til industribrug, hvor det er mere vanskeligt at erstatte gas, fortæller Hans Henrik Lindboe.

Samtlige kommuner i Danmark er af regeringen blevet pålagt at skulle lave og godkende en ny varmeplan inden udgangen af december måned i år. Inden udgangen af året skal kommunen orientere husejerne om, om det bliver muligt for dem at koble sig på fjernvarme, eller om de skal finde alternative løsninger.