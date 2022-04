Spørgsmål og svar

Efter oplægget var der for tilhørerne mulighed for at stille spørgsmål til konsulentere – og det benyttede mange sig af.

Herunder sammenfatter vi en række af de spørgsmål og svar, der fremkom på mødet:

Støjkrav til varmepumper? De må højst støje 30 dB i skel om natten. Vælg en installatør, der ved, hvad han laver.

Abonnement til en varmepumpe? Det er en mulighed. F.eks. mens man venter på en kollektiv løsning. Men det er en dyr løsning i det lange løb.

Kan man lave en fælles varmepumpeløsning med naboerne? Ja, det kan man godt. Det er det, der kaldes et klyngenet. Det skal bare godkendes af kommunen.

Hvor langt skal man bore ned til vertikal jordvarme? En tommelfingerregel siger 1 meter pr. m2 bygningsareal. To kortere boringer kan være mere effektive end en dyb boring.

Kan vi få geotermisk energi? Her skal man typisk bore 2.000 meter ned eller mere. Og det er ikke sikkert, at man rammer rigtigt første gang. Derfor er det byer med store fjernvarmenet, der satser på geotermi – så er de flere til at betale for fejlboringerne.

Er der eksempler andre steder, som vi kan lære af? Ja, mange. Men der er også eksempler på, at man har lavet såkaldte barmarksværker, der har vist sig at have dårlig økonomi. Derfor skal man lave et godt analyseret projekt. Nogle steder vil mindre klyngeanlæg være bedre, end større samlede anlæg. Og andre steder er individuelle løsninger det bedste.

Er biogas en mulighed? Næppe. Dels vil biogas være en knap ressource, der vil være forbeholdt forbrugere, der ikke har andre alternativer (f.eks. industri og fjernvarmeværker), dels er den dyrere end naturgas.

Hvad koster det at tilslutte sig til fjernvarme? Det kommer an på selskabet. Nogle steder er det gratis at tilslutte sig, fordi man gerne vil have flest mulige med. Så betaler man til gengæld lidt mere for det løbende forbrug.

Er der tilslutningspligt? Nej. Efter 1. januar 2019 er det ikke tilladt for kommuner at kræve tilslutning til f.eks. fjernvarme i nye områder.

Er det grundejerforeningerne, der skal på banen? Godt spørgsmål. Det afhænger af stedet. Hvis det f.eks. er en rækkehusbebyggelse, kunne det være relevant med »klyngevarme« – altså et net med en fælles varmekilde til bare det net.

Kan en varmepumpe være baseret på energien i havvand (Øresund)? Vi har tjekket Energistyrelsens teknologikatalog. Den mindste, de har med, er på 20 MW, svarende til 2.000 huses forbrug (idet spidslasten skal komme fra en supplerende varmekilde). Det kræver et sted at lægge en bygning til varmeveksleren. Teknikken er som et jordvarmeanlæg, hvor varmeslangerne bare er placeret på havbunden (varmeforsyningen i Esbjerg er i gang, og HOFOR har vist interesse for at undersøge muligheden).

Kunne det være ud for kysten i forbindelse med et fremskudt dige? Det kunne jo undersøges. I den gamle by er man nødt til at tænke kollektivt. Det kræver, at der graves i gaderne – men måske kunne man kombinere det med etablering af fibernet og renovering af kloakkerne. Måske kunne et samlet Drag-ør kontakte HOFOR for at finde en løsning? Det behøver ikke være en ledning fra de centrale net, men en mulig lokal løsning? Hvis HOFOR ikke vil, må man lave sit eget selskab (a.m.b.a.) eller et kommunalt selskab.

Anbefaling og tak

Afslutningsvis kom Rune Rusbjerg Møller fra Ea Energianalyse med en ganske kort og konkret anbefaling:

»Der er rigtig stor interesse for fjernvarme og for varmepumper. Så vores anbefaling er, at I skynder jer. Det kan kun gå for langsomt.«

Liste T vil afslutningsvis gerne sige tak til såvel Ea Energianalyse som til de fremmødte borgere.

Vi indkaldte til borgermødet, fordi vi på baggrund af udviklingen i naturgaspriserne har ønsket at få gang i omstillingen af vores varmeforsyning.

Vi ved, at mange borgere allerede nu overvejer deres fremtidige varmeforsyning.

For at undgå fejlinvesteringer er det vigtigt at kende mulighederne. Vi er enige i kommentaren fra Kåre Sandholt, Ea Energianalyse, om, at man skal lave godt analyserede projekter, at mindre klyngeanlæg nogle steder vil være bedre, end større samlede anlæg – og at individuelle løsninger andre steder er det bedste.

Men vi er også enige i Runes anbefaling om, at vi skynder os.

Med venlig hilsen

Kristine Bak

På vegne af liste T