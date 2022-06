Borgmesteren i audiens

Som det sig hør og bør har borgmester Kenneth Gøtterup været i audiens hos H.M. Dronningen efter det kongelige besøg af H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Beatrix af Nederlandene fredag den 20. maj i forbindelse med fejringen af 500-året for den hollandske indvandring til Store Magleby i 1521.

H.M. Dronningen afholder audiens på Christiansborg Slot på en række mandage i løbet af året. Ved audienserne er der mulighed for at møde op og få lejlighed til personligt at takke for eksempelvis tildelingen af en kongelig orden eller medalje, en kongelig udnævnelse eller for Dronningens deltagelse ved en åbning eller et besøg. Det var i den sidstnævnte anledning, at Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, ved første offentlige audiens efter at Dronningen og Prinsesse Beatrix besøgte Dragør Kommune, mandag den 13. juni mødte i audiens.

På Christiansborg Slot blev borgmesteren vist ind til majestæten som den første.

»Det var en stor glæde på vegne af Dragør Kommune at takke Dronningen for at have været til stede ved vores markering af 500-året for den hollandske indvandring. Jeg fortalte Dronningen, at mange borgere var utrolig glade for Dronningens og den nederlandske prinsesses besøg, og at jeg på vegne af kommunalbestyrelsen håbede, at vores program og dagen havde været dejlig og mindeværdig for de kongelige gæster,« lyder det fra Kenneth Gøtterup, der afslutter med ordene:

»Jeg fik klart den fornemmelse, at glæden over jubilæumsfestlighederne var gensidig. Det var da også en fantastisk flot dag, hvor så mange havde gjort sig umage med at vise historien, traditionerne og hvordan den hollandske åre lever og kommer til udtryk i vores moderne lokalsamfund.«