Borgmesteren på besøg i Rotary Klub

Aftenens foredragsholder, borgmester Kenneth Gøttrup, fortalte levende om konstitueringsforhandlingerne efter efterårets kommunalvalg og om de udfordringer, der foreligger i fire år frem.

Næste møde

Det næste møde i Dragør Rotary Klub er torsdag den 10. februar. Her får klubben besøg af Dragørs tidligere borgmester, Eik Dahl Bidstrup, som nu er formand for fagforeningen Krifa.

Fagforeningsformanden vil ud over at beskrive Krifa og dens vision om at skabe god arbejdslyst for danskerne fortælle om, hvad, han mener, det betyder at have fagforeningsfrihed i Danmark.