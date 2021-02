Brand i skur

Tidligt søndag morgen (den 7. februar) måtte Hovedstadens Beredskab rykke ud til en brand, der var udbrudt i et skur på Stationsvænget. Der skete heldigvis kun materielle skader, og Hovedstadens Beredskab kunne efter sit slukningsarbejde overdrage sagen til politiet, der nu skal stå for at fastslå brandårsagen.

Hovedstadens Beredskab oplyser, at de brugte CAFS, en særlig effektiv skum, som både kan slukke og beskytte nærliggende bygninger og dermed forhindre branden i at sprede sig, ved slukningsarbedet.