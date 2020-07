Brandbil på museumstur

Onsdag og torsdag den 22. og 23. juli besøger den flotte Volvo-brandbil fra 1939 på ny Amagermuseet.

Til hverdag har brandbilen hjemme i Frederiksværk, men i kraft af et godt flerårigt samarbejde mellem Museum Amager og Frederiksværk Brandværnsmuseum besøger brandbilen på ny museet i Store Magleby. Og denne gang bliver den i flere dage, så alle kan nå forbi og se den.

For museets gæster er det endda muligt at prøve at blive kørt rundt i brandbilen. Ture i brandbilen er gratis, når man har købt billet til Amagermuseet. Museet har åbent tirsdag til søndag kl. 12–16 frem til søndag den 2. august.