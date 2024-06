Brilleindsamling

Lions Dragør samler brugte briller ind under valget på søndag

Af Mikael Sonne



Lions Dragør samler brugte briller ind ved de to afstemningssteder i Dragør, når der afholdes valg til Europa-Parlamentet på søndag, den 9. juni.

Der er med stor glæde, modtagerne tager imod brillerne, når Lions deler de indsamlede briller ud igen. De oplever nemlig ofte, at de pludseligt kan se tydeligt igen.

Det er specielt synshæmmede i Afrika og Latinamerika, der er på modtagerlisten, når de over 30.000 par briller hvert år forlader Lions for at blive fragtet ud i den store verden.

Brillens rejse til nyt liv

De indsamlede briller sendes forbi en produktionsskole, som sørger for, at brillerne bliver opmålt, påsat styrke, kontrolleret og pakket i plastpose.

Elerverne på produktionsskolen sorterer briller, inden de går over til rens og opmåling af dem. De ordnede briller markeres med deres styrke og pakkes i kasser med 50 briller af samme styrke.

Skulle brillerne derimod være kassable, tages glassene ud, og stellene sorteres i metaller og plastik, hvorefter det hele bliver sendt til genbrug.

Hvert år ender man, når de defekte briller er sorteret fra, op med cirka 30.000 par briller, der alle bliver sendt ud til et nyt liv ude i verden.

På modtagerstederne er det professionelle øjenlæger eller trænede frivillige, der sørger for at screene de synshæmmede, så brillerne kommer til de rette brugere.

