Brud på hovedvandledning

HOFOR har her til formiddag meldt ud at der er et brud på en hovedvandledning og at store dele af Dragør er ramt af svigtende vandforsyning som følge.

De arbejder på at kortlægge omfanget af skaderne og genetablere vandtrykket.

De vides dog ikke på nuværende tidspunkt hvornår vandtrykket er tilbage til normalt.

Man kań følge udviklingen på HOFORs hjemmeside hvor de vil opdater med mere information når det er tilgængeligt.

