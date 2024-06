Brud på vandledning

Af Thomas Mose



En lille del af Dragør måtte fredag eftermiddag undvære vand i hanerne i nogle timer.

HOFOR oplyser på deres hjemmeside, at en vandledning ved et uheld blev gravet over omkring kl. 15.30.

På grund af vand på kørebanen måtte HOFOR lokalt lukke for vandet mens reparationerne foregik.

Arbejdet med at reparere ledningsbrudet gik hurtigere end forventet. På HOFORs hjemmeside, står der, at forsyningsselskabet skønnede at arbejdet først ville være færdiggjort kl. 19. Men allerede kl. 17.30 var problemet løst og, der var atter vand i hanerne.