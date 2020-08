Foto: TorbenStender.

Budgetarbejdet i fuld gang

Kommunens byrødder og embedsmænd har arbejdstøjet på – i de næste uger skal det kommende budget forhandles på plads

Administrationens forslag til såvel besparelser som udvidelser af det kommunale budget for 2021 – og frem til 2024 – er netop nu i høring.

I den forbindelse blev der tirsdag den 18. august afholdt borgermøde i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården, hvor det kommende budget var genstand for diskussion imellem politikere, embedsmænd og fremmødte borgere.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup bød velkommen og gav en indføring i de overordnede rammer og overvejelser, som danner baggrund for budgettforslaget. Herefter tog kommunaldirektør Henrik Harder, der kom til Dragør Kommune 1. januar i år, over – og på saglig og kompetent vis blev tilhørerne ført igennem den lange række af forslag, forvaltningen har fremsat. Heriblandt findes såvel forslag, som forvaltningen har forelagt ved tidligere budgetforhandlinger, samt nye forslag.

En deltager spurgte til, om høringssvar fra tidligere budgethøringer omhandlende forslag, der blev genfremsat i år, ville blive taget med. Hertil var svaret klart, at det gør de ikke. Derfor lød der en opfordring til at genfremsende de høringssvar fra tidligere, som, man måtte mene, har samme relevans i dag.

Efter en kort pause blev lokalet delt op i en række områder, hvor politikere og embedsmænd stod klar til – på hvert sit felt – at lytte til borgernes input og ikke mindst at diskutere disse. I modstning til tidligere bad man denne gang borgerne om ikke at summe rundt imellem områderne, men man opfordrede i stedet for til, at man valgte et givent område og blev ved dette – for på denne måde at kunne skabe nogle dybere debatter om de forslag og tanker, borgerne måtte præsentere.

Dette tiltag blev taget godt imod, og det umiddelbare indtryk er, at det var vellykket. Undervejs blev de forslag og kommentarer, der blev diskuteret, skrevet op på tilhørende tavler, og det hele vil indgå i høringsmaterialet, som politikerne skal forholde sig til i den videre proces.

Der bliver arbejdet i grupper. Foto: TorbenStender.

Som afslutning på mødet fik forsamlingen en opsummering af det indhold, der var blevet diskuteret i hver gruppe, præsenteret af enten en politiker eller embedsmand fra gruppen.

Som eksempler kan nævnes brugerbetaling i Dragørs Aktivitetshus, som atter er med som forslag, antallet af biblioteker samt børne- og skoleområdet, hvor man kom ind på mange områder – lige fra ledelsesstruktur over budgetsikkerhed til kørselsordninger. Og blandt deltagerne var der ros til forvaltningen for den strukturanalyse, der er udarbejdet vedrørende klubbernes indspil på børneområdet.

Høringen løber frem til fredag den 28. august kl. 10. Det er således fortsat muligt at give sin mening til kende. Høringssvar indsendes skriftligt til dragoer@dragoer.dk – og de kommende uger bliver budgettet forhandlet politisk.

Det forventes, at et endeligt budget kan vedtages i starten af oktober måned.

HAS