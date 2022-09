Budgetforlig indgået

Et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse har i weekenden indgået budgetaftale om næste års budget

De tre partier Socialdemokratiet, Venstre og Konservative står bag aftalen om Budget 2023–2026, der blev underskrevet på Dragør Rådhus søndag den 11. september. Liste T og Sydamagerlisten har valgt at står uden for aftalen.

Stram økonomisk styring

Mange danske kommuner er under økonomisk pres. Det gælder også Dragør Kommune, der har været det i flere år. Den økonomiske aftale mellem regeringen og landets kommuner betyder, at den samlede serviceramme for Dragør Kommune i 2023 er godt 737 mio. kr. –og det er en ramme, der udnyttes fuldt ud med det fremlagte budget.

Konkret er det besluttet, at kommunen skal arbejde henimod fire pejlemærker – et årligt overskud på den strukturelle balance på mindst 60 mio. kr., en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 50 mio. kr. inden udgangen af valgperioden, at der sikres budgetoverholdelse med hurtig opfølgning, hvis nødvendigt, og at merforbrug dækkes inden for området eller center-området.

I Budget 2023–26 har det resulteret i både synlige og mindre synlige omprioriteringer inden for en række områder.

Der er truffet politiske valg, som vil kunne mærkes af borgerne og medarbejdere i form af ændrede servicetilbud og besparelser.

Prioritering og omprioritering

Der investeres særligt i ældre-området med flere plejehjemspladser og større fokus på, sammen med den ældre borger, at forebygge, understøtte og træne borgeren i at kunne klare sig selv – også kaldet rehabilitering. Dermed fortsætter retningen sat i det nuværende budget.

Der igangsættes et udviklingsarbejde, som skal belyse mulige modeller for styring af det fagligt komplekse specialiserede børneområde – herunder også muligheden for at oprette eget specialiseret tilbud i Dragør Kommune.

Der spares på ledelse og administration – dels ved rammebesparelser og krav om effektivisering, dels ved slankere skoleledelse, men samarbejde på tværs.

Der findes yderligere midler ved at omdanne fritidstilbud for børn og unge til to nye fritidstilbud, ved at lukke biblioteksfilialen i Hollænderhallen og tilpasse Hollænderhallens drift med besparelser særligt i administrationen.

Endvidere skal kommunen arbejde med at professionalisere turismeindsatsen – i balance med og til gavn for både turister og herboende borgere. Det omfatter bl.a. et øget samarbejde med Museum Amager og ansættelse af en erhvervs- og turismekonsulent.

I forhold til anlægsbudgettet skal sikre tilstrækkelig vedligeholdelse af kommunale bygninger, veje og planlægningsarbejdet med kystbeskyttelse fortsætter i årerne fremover.

Aftaleparterne

I deres kommentarer til det fremlagte Budget 2023–2026 fokuserer de tre gruppeformænd bag forliget, Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A) og Venstres Helle Barth, alle på, at årets budgetforhandlinger har været vanskelige, og at prioriteringer og svære valg har været et væsentligt omdrejningspunkt.

En fælles konklusion er, at det stramme budget har været en nødvendighed i den nuværende situation, og parterne udtrykker en gensidig tak for et konstruktivt samarbejde frem til indgåelsen af budgetaftalen.

Godkendelse

Budgetaftalen godkendes efter planen i kommunalbestyrelsen torsdag den 29. september.

Budgetaftalen kan læses i sin helhed på Dragør Kommunes hjemmeside: dragoer.dk