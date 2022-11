Butiksåbning på Kirkevej

I en pressemeddelelse oplyser Lidl, at de torsdag den 1. december på Kirkevej åbner deres første butik i Dragør.

Udviklings- og ejendoms-direktør hos Lidl, Mads T. Nielsen, fortæller, at han glæder sig efter længere tids tilløb til at kunne åbne butik i Dragør.

»Vi har længe haft Dragør i kikkerten, og da vi endelig fik muligheden for at etablere os her, tog vi den,« siger Mads T. Nielsen.