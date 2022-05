Vi har modtaget:

Bydelsparken bevares

Bedre sent end aldrig

Efter årelange borgerprotester har politikerne fra Venstre, liste T og Socialdemokratiet endelig trukket deres vision om at bebygge Bydelsparken tilbage.

Beslutningen blev onsdag den 11. maj 2022 truffet på møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Hermed stoppes planerne om byggeri af boliger og en aktivitetspark i hjertet af det grønne åndehul.

Myreflittig borgermodstand

Tak til alle, som har deltaget engageret i kampen for at bevare Bydelsparken til glæde for unge såvel som ældre i Dragør.

En særlig tak skal lyde til de 1.153 borgere, der har deltaget i underskriftsindsamlingen »Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej«.

Varme tanker og ønsket om et glædeligt forår sendes hermed til medborgerne på strækningen Nordstranden til Sydvestpynten.

Med venlig hilsen

Knud Berggreen og Kenneth Olsen

Borgere i Dragør Kommune