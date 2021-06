Vi har modtaget:

Bye-bye, borgmester

En ener forlader lokalpolitik i Dragør

Eik Dahl Bidstrup (V) har sagt sit job op og forladt Dragør Rådhus i går. (Læserindlægget var med i ugens udgave af Dragør Nyt, der udkom i onsdags, red.).

Det er glædeligt. Ikke kun for borgerne, men også for demokratiet i Dragør.

Borgmesterens Waterloo

I september 2018 skrev borgerne til Dragør Kommune, at det uønskede Copenhagen White Water Park-projekt (CWWP) højst sandsynligt ville blive borgmester Eik Dahl Bidstrups personlige Waterloo.

Borgerne havde besluttet sig for at kæmpe for sine hjem, familier og lokalområder.

Seks måneders borgermodstand resulterede i demonstrationer foran Dragør Rådhus, fødslen af en protest-borgerhjemmeside, nonstop facebookdebat, indlæg i lokalavisen Dragør Nyt, landsdækkende mediebevågenhed og dragørhistoriens største indsamling på 1.213 underskrifter imod CWWP-projektet.

Borgmesterens våde drøm blev tørlagt, og borgerne fulgte CWWP til kommunegrænsen i marts 2019.

Nedtromling af naboer og natur

Umiddelbart efter CWWP’s forlis forsøgte Eik Dahl Bidstrup igen at sætte demokratiet ud af spil og på diktatorisk vis placere flere støjende aktivitetsparker klos op ad naboer, natur og dyreliv i Dragør.

Den gik ikke for Bidstrup.

Nu har borgmesteren forladt sin post syv måneder før tid, uden noget nævneværdigt på cv’et – andet end en bekostelig svømmehal til 68.500.000 kr. og diverse kuldsejlede prestigeprojekter.

Helt sin egen

Eik Dahl Bidstrup har meldt sig ud af partiet Venstre og forlader lokalpolitik.

Hermed undgår borgmesteren et halvt års sønderlemmende valgkamp og intensivering af borgernes kritik af hans egennyttige arbejde og visioner om de mange projekter, der alle har været juridiske og demokratiske katastrofer.

Dragørs borgmester burde være en samlende figur – ikke en øverst ansvarlig, der efter forgodtbefindende generer borgerne og skaber splittelse i Dragør by.

Eik Dahl Bidstrup blev aldrig »vores« borgmester – han var sin »egen« borgmester.

Bye-bye.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune