Byens yngste klarer forårsrengøringen

Mange har måske lagt mærke til, at veje og stier i løbet af sidste uge er blevet ryddet for slikpapir, engangskopper, emballage og tomme dåser.

Det er nogle af byens yngste beboere, der har haft en fingervante med i spillet.

Børneinstitutionen Harevænget deltager for fjerde år i træk i Affaldsindsamlingen, som Danmarks Naturfredningsforening står bag.

Hele uge 13 samlede børnene skrald ind på deres gåture i nærområdet samt på deres udflugter. Og alle børn var med – lige fra vuggestue til børnehave.

»Børnene lærer, at det er vigtigt at samle skrald op efter sig, og de lærer om forskellige typer af affald. Vi har indsamlet, sorteret og fotograferet det, vi har fundet,« oplyser Vibeke Tønne Andersen, der er leder af Børneinstitutionen Harevænget.

Hun oplever, at deltagelsen giver børnene en ansvarsfølelse, både for at samle op efter sig selv, men også når de ser andres skrald ligge på jorden.

»Børnene blev faktisk lidt forskrækkede over hvor meget skrald, der bliver smidt,« fortæller Vibeke Tønne Andersen.

I institutionen er det helt naturligt for både børn og voksne at deltage i Affaldsindsamlingen. I oktober 2021 blev Harevænget som den første børnehave i Danmark certificeret med en naturprofil fra DGI. Det betyder, at institutionen har særligt fokus på natur og udeliv. CL