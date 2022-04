»Byg din egen månebase«

Dragør Kommune modtager 3 mio. kr. til et udviklingsprojekt

En enig kommunalbestyrelse har takket ja til Novo Nordisk Fondens bevillingen på 3 mio. kr. – en bevilling, som skal gå til et 3-årigt udviklingsprojekt målrettet skole-fritidsordningerne på Dragørs tre skoler.

Månen som fortælling

Månen er Jordens nærmeste nabo og det mest lysende objekt på nattehimlen. Det er den eneste klode uden for Jorden, som har haft besøg af mennesker – og sidste gang, det skete, er snart 40 år siden.

»Men inden for de næste 5–10 år vil vi opleve, at mennesket vender tilbage til Månen. Der arbejdes intenst på det i både Europa, USA og Kina,« fortæller astrofysiker Tina Ibsen, som er en af initiativtagerne til udviklingsprojektet.

Hun fortæller, at de første missioner på Månen vil ske med kortere ophold, men forudser samtidig også, at der inden for en overskuelig fremtid vil ske udvikling til permanente bosættelser på nabokloden.

»Månen og bemandede missioner hertil et højaktuelt emne, som kommer til at præge forskning og udvikling de næste årtier,« siger hun.

Naturfaglig satsning

Ifølge Dragør Kommune er Projektet i tråd med kommunes naturfagsstrategi fra 2019.

»Vi ønsker at søsætte naturfaglige projekter, der kan være med til at give børnene – i både skoler og SFO’er – en mere motiverende, alsidig og varieret hverdag. Derfor er det en gave at få danske eksperter inden for astronomi, didaktik og filmproduktion ud og inspirere vores medarbejdere. Det giver ild i øjnene, og det kan børnene mærke,« siger Rasmus Johnsen, der er centerchef for Børn, Skole og Kultur i Dragør Kommune.

I den kommende tid vil fokus være på at styrke det pædagogiske personale i de tre SFO’erne gennem at udvikle et naturfagligt forløb med Månen i fokus.

Også på borgmesterkontoret er man glad for støtten.

»Vi er optaget af at skabe både gode rammer og motiverende indhold for børnene i de tilbud, vi har. Jeg synes derfor, det er en rigtig god idé at lade SFO’erne prøve kræfter og udvikle deres eget Natur og Science-forløb gennem nye kreative metoder. Jeg er sikker på, at det bliver spændende. Hvem fantaserer ikke om det derude i rummet?« siger borgmester Kenneth Gøtterup.

Det er meningen, at erfaringerne fra udviklingsprojektet skal udbredes til andre SFO’er i hele landet. I første omgang til fritidsordninger i Københavns Kommune, som også indgår i projektet.

»Jeg er da stolt over, at Dragør Kommune er med i projektet som foregangskommune, som andre kan lade sig inspirere og tage ved lære af,« fortæller Kenneth Gøtterup.

Byg og lev i egen månebase

Børnene kommer til at designe, bygge og leve i deres egen månebase. Forløbet kulminerer med en dag, hvor de skal leve som astronauter.

Tina Ibsen, der er faglig ansvarlig for indholdet i projektet, vurderer, at netop astronomi og rumfart er emner, som kan fange børns interesse og virke som en indgang til STEM-fagene (Science, Technology, Engineering og Mathematics) – altså fag inden for matematik, teknologi og ingeniørvidenskab.

»Vi så en stor interesse for Andreas Mogensens mission til den Internationale Rumstation i 2015. Og i sidste uge breakede nyheden om, at han som første dansker skal på endnu en rummission. Rammefortællingen om månebasen i dette projekt vil fungere som indgang til de mange STEM-fag, hvor vi i dag mangler arbejdskraft,« siger Tina Ibsen.

En af dem, som brænder for at komme i gang med at arbejde med projektet i praksis, er lederen af Nordstrandskolens SFO, Jens Aage Skare Nielsen.

»I SFO-regi er vi utroligt glade for et forløb, som har specifikt fokus på at gøre fritidspædagogikken endnu mere spændende. Personligt glæder jeg mig rigtigt meget til at opleve børnenes nysgerrighed og se glæden i deres øjne, når de prøver kræfter med masser af sjove, lærerige og spændende aktiviteter,« udtaler han.

I Dragør er det fra Nordstrandskolens SFO, Drag-ør Skoles SFO og Store Magleby Skoles SFO 750 børn og 40 pædagoger fra 0.–3. klasse, der vil deltage i udvikling og to test af forløbet. Og dertil vil – i testforløbene – også op mod 1.500 forældre og søskende have mulighed for at deltage i forældrearrangementer.

Projektet løber frem til august 2024.