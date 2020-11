Byggelyst giver travlhed i forvaltningen

Der er stor interesse for at bygge i kommunen. Fra Dragør Kommune oplyses det, at man igennem det seneste halve år har oplevet en stigning i antallet af ansøgninger om byggetilladelsee på hele 60 procent – og at det ifølge kommunen er både godt og skidt.

Den store interesse viser, at borgere og erhvervslivet har lyst og mod på at bygge om, til og nyt – og det vurderes af Morten Dreyer, formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget, som værende positivt. Omvendt oplyser han, at det øgede antal ansøgninger har givet massiv travlhed i byggesagsteamet, der skal behandle ansøgningerne. Og denne travlhed medfører i nogle tilfælde længere sagsbehandlingstider, oplyses det.

»Det glæder mig, at der er så mange ansøgninger på byggesagsområdet. Og vi gør alt, hvad vi kan for at følge med og svare på de spørgsmål, som man naturligt har som borger eller virksomhed,« udtaler Morten Dreyer.

Tiltag er sat i værk

Travlheden i forvaltningen betyder blandt andet, man har besluttet at justere telefontiderne i resten af året. Målet med justeringen er på den ene side at kunne optimere dialogen med borgere og virksomheder og på den anden side at have tid til at sagsbehandle ansøgningerne ordentligt, lyder det fra kommunen.

»Sidste år på denne tid kom vi ellers i hus med at nedbringe ventetiden på behandling af byggesager og overholdt dermed de nationale servicemål. Det billede har nu for en stund ændret sig, men jeg ved, at der arbejdes stødt og roligt på at nedbringe sagsbehandlingstiden igen,« fortæller Morten Dreyer.

Det forlyder, at der konkret også arbejdes med flere forskellige tiltag. For det første ønsker man at rekruttere en ekstra medarbejder, for det andet vil man benytte eksterne konsulenter, og for det tredje vil man sikre løbende opfølgning og tæt styring.