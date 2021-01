Vi har modtaget:

Byggesager i Dragør

Kenneth Gøtterup (C) er blevet sur – og så skyder han på budbringeren i Dragør Nyt og på de sociale medier – fair nok.

Byggetilladelser er i den sidste tid blevet forsinket, hvilket jeg skal være den første til at beklage.

Dragør er, som resten af landets kommuner, hårdt pressede grundet initiativrige borgere, som er fulde af gode idéer til byggerier ... og alt skal være færdigt i går. Dertil har vi haft to dygtige og effektive sagsbehandlere, som er gået på velfortjent pension.

Byrådet er løbende blevet orienteret om vakante stillinger. Men dygtige fagfolk hænger i dag ikke på træerne, de skal – ud over at være dygtige – hurtigt kunne indgå i arbejdet, så man kan ikke bare ansætte kritikløst.

Der er, som indrømmet, et stort pres på behandlingen af byggesager p.t. Det skyldes blandt andet, at vi oplever en stor stigning i antallet af byggesager på mere end 60%. Dermed er det ikke muligt at komme i bund med de såkaldte lovliggørelsessager (sager hvor borgere har bygget uden at få tilladelse).

Forvaltningen gør, hvad de kan for at løse disse opgaver. Der er indført en endnu tættere styring og opfølgning, der bliver brugt eksterne konsulenter til at hjælpe, og der omprioriteres inden for Plan- og Tekniks område, så der er flere hænder til at behandle sagerne.

Forvaltningen har tilkendegivet, at vi i BEPU (teknisk-udvalg) får en sag i februar/marts, hvor der dels gives en status, og dels præsenteres forslag til fremtidig håndtering, herunder forslag om at afsætte yderligere ressourcer til området – så ikke mindst puklen af lovgørelsessager kommer ned på et acceptabelt niveau.

I øvrigt kan det oplyses, at en række andre kommuner står med langt større udfordringer, end vi gør i Dragør. Det hjælper naturligvis ikke borgerne i Dragør, men det siger lidt om, at der er tale om et generelt stort pres landet over.

Jeg ser frem til en snarlig drøftelse i BEPU, så vi kan hjælpe hinanden med at finde en god løsning.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget