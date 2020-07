Dragør Havn: Foto: Jørgen D. Petersen.

Byvandringer

Som traditionen har været de sidste mange år, vil man også i år sommeren igennem kunne komme på byvandring i Dragør. Turene begynder alle ved Dragør Turistkontor, Strandlinien 2, hvorfra der også sælges billetter.

Rundtur i by og havn

Som noget nyt vil der frem til og med den 16. august hver torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 13 være en fast rundvisning i Dragørs gamle by og havn – en 45–60 minutter lang sommerbyvandring, som går gennem Dragørs hyggelige gader. Turene er særligt tilrettelagt, så stoppestederne undervejs fortrinsvis ligger på steder med god plads, således deltagerne har mulighed for at holde afstand imellem sig.

Det er guider fra Dragør Turistkontor, Historisk Arkiv Dragør, Danmarks Lodsmuseum, Amagermuseet eller Mølsted Atelier, der står for rundturen og fortællingen undervejs.

Temabyvandring

Der afholdes på særlige dage også i år en række temabyvandringer rundt i byen. Disse ture varer cirka en time.

Billetsalget begynder 30 minutter før turen. Børn under 12 år går med gratis, hvis de er sammen med en betalende voksen, og der er reduceret pris for de 12–16-årige.

»Jødernes flugt i oktober 1943«

Onsdag den 8. juli kl. 16.30 ved Christian Aagaard

I slutningen af september måned 1943 rygtedes det blandt danske jøder, at der kunne forventes en aktion fra tysk side med henblik på deportation til lejre i Tyskland. Mange jøder søgte derfor ud til østlige havne for – om muligt – at redde sig over til det neutrale Sverige. Omkring 700 blev sejlet over fra Dragør under mere eller mindre strabadserende forhold.

På denne byvandring kommer man rundt til de steder i Dragør, der dannede flugtvej igennem byen, og på havnen besøgher deltagerne kutteren Elisabeth, som alene bragte cirka 70 jøder i sikkerhed i Sverige.