Byvandringer

I efterårsferien (den 10.–18. oktober) er der hver dag kl. 12 rundvisning i og omkring Dragørs gamle bydel og havn. Udgangspunktet for turene, der har varighed af omtrent en time, er det lille turistkontor ved siden af Dragør Museum på havnepladsen.

Turene ledes af guider fra Dragør Turistkontor, Historisk Arkiv Dragør, Danmarks Lodsmuseum, Amagermuseet og fra Mølsteds Atelier , som alle glæder sig til at fortælle om byen og havnen.

Når man har købt billet til en rundvisning, har man resten af dagen fri adgang til det nyrenoverede Dragør Museum.

Turene tilrettelægges efter myndighedernes anbefalinger vedrørende covid-19, og på stoppestederne undervejs vil der være god plads, så det er muligt at holde god afstand. De snævreste gader og slipper undgås, men alligevel fortælles der mange træk af historien om Dragør og dens særpræg.

Dragør har en lang historie, og i flere hundrede år var det søfarten, der på alle måder prægede byen. Dette kan man stadig finde spor af – både på havnen og inde i byen.

Dragørs særpræg er usædvanlig velbevaret – og det i en sådan grad at byen nu er ved at blive nomineret til optagelse på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Deltagergebyr – billetter sælges på Dragør Turistkontor. Reservation kan ske via e-mail til info@dragoerturisme.dk eller på tlf.: 30 10 88 63.

Privat byvandring

Dragør Turistkontor tilbyder også private byvandringer. Man bestemmer tid og sted, og har man særlige ønsker, kan man kontakte Dragør Turistkontor og høre, hvad de kan tilbyde.

Turene kan gennemføres på dansk, tysk og engelsk.