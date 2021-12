Julebyvandringer

Historisk Arkiv Dragør og Dragør Besøgscenter har i fællesskab arrangeret en ægte julebyvandring, som udføres kl. 15 alle dage (undtagen mandage) helt frem til jul.

I Dragør havde byens bagere ekstra travlt juleaftensdag. Deres ovne blev fyldt med flæske- og andestege, som byens folk kom til bageren for at få stegt. Hvis alle tændte for gasovnen derhjemme, kunne gasværket nemlig ikke følge med. Der blev sat et lille skilt med nummer eller et spillekort i stegen for at sikre, at alle fik den rigtige steg med hjem.

Gås eller gris

I gåsebyen Dragør skulle man tro, at der kom gås på bordet juleaften, men gæssene var mest beregnet til videresalg.

Til gengæld havde flere i byen deres egen gris, som måtte lade livet op til jul, men børnene brød sig ikke om, når det var slagtetid. Husets gris var nemlig i årets løb blevet en slags kæledyr.

På julebyvandringerne vil der de fleste dage i december måned blive fortalt historier om julen i Dragør i gamle dage, men undervejs på turene passeres også flere af de steder, hvor DR’s julekalender Tidsrejsen er optaget. Blandt andet kan turen gå forbi »Farfars hus«, hvor »gyroen« blev opfundet. Gyroen er den tidsmaskine, der gør det muligt for seriens hovedperson, Sofie, under de rette omstændigheder at rejse i tid og rum.

I anledning af at DR i år genudsender serien fra 2014, har Dragør Museum en særudstilling med nogle af de originale effekter fra Tidsrejsen – ikke mindst gyroen.

Julebyvandringerne afgår fra Dragør Besøgscenter i Havnepakhuset.

Entré (billetten til byvandringen er også gyldig til et besøg på Dragør Museum og særudstillingen om Tidsrejsen– og vice versa). Husk coronapas.