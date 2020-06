Drag­ørs historie fortælles også i år på guidede ture. Foto: Jørgen D. Petersen.

Byvandringer

Dragør har en lang historie, og i flere hundrede år var det søfarten, der på alle måder prægede byen. Det kan der stadig ses spor af – både på havnen og inde i byen. Samtidig er Dragør usædvanlig velbevaret, og derfor er byen nu ved at blive nomineret til optagelse på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Har man lyst til en sommerbyvandring gennem Dragørs hyggelige gader og få fortalt lidt af historien undervejs, så tilbyder Dragør Turistkontor flere forskellige guidede ture på havnen og i den gamle bydel. Turene er særligt tilrettelagt, så stoppestederne undervejs mest er på steder med god plads, så deltagerne kan holde afstand imellem sig. Der undgås de snævreste gader og slipper, men alligevel fortælles der mange træk af historien om Dragør og dens særpræg.

Byvandringerne, der foregår hver torsdag til søndag kl. 13.00 med start fra torsdag den 2. juli, går fra det lille turistkontor ved siden af Dragør Museum på havnepladsen.

Guiderne kommer fra Dragør Turistkontor, Historisk Arkiv Dragør, Danmarks Lodsmuseum, Amagermuseet og Mølsteds Atelier, og de glæder alle sig til at fortælle om Dragør.

Turene varer 45–60 minutter.

Deltagergebyr – billetter kan købes i Dragør Turistkontor eller reserveres via e-mail til info@dragoerturisme.dk samt på tlf.: 30 10 88 63.

Temabyvandring

Lidt senere på sommeren begynder Dragør Turistkontor deres kendte temabyvandringer, hvor de har lidt bedre tid til at gå i dybden med særlige sider af byen og dens historier. Her får man for eksempel mulighed for at kigge indenfor i nogle af byens haver, komme på sporet af de danske jøder, der flygtede fra Dragør Havn til Sverige, høre om byens første turister og om kunstnerkolonien i Dragør.

Oplysning om mere præcise datoer, tidspunkter og temaer kommer senere.

Privat byvandring

Dragør Turistkontor tilbyder også private byvandringer. Her kan man for eksempel glæde ens familie, venner, firma eller forening. Man bestemmer tid og sted, og har man særlige ønsker, kan man kontakte Dragør Turistkontor og høre, hvad de kan tilbyde.

Turene kan gennemføres på dansk, tysk og engelsk.