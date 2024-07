Café Sylten og pigespejderhytten

Blade af Dragørs historie (3)

Pavillonen, som er centrum i dagens Café Sylten, har en rigtig dragørhistorie.

Den blev bygget af søm- og skrueforhandleren Carl F Beslag og stod på Amagerlandevej gennem nogle år som en lokalforretning. Det gjorde den, lige indtil lufthavnen igen igen skulle udvides, og pavillonen skulle fjernes.

Spejderne i Dragør havde siden 1945 haft hvert sit lille lokale på loftet af Elisenborg. Men med et stigende antal spejdere og med jævnlige hærværk på deres ting skulle der ske noget.

Da Mikkel Skov i midten af 1950’erne fik en ny dynamisk tropsfører, Bernhard Lundquist, tog han initiativ til at bygge en drengespejderhytte ved Blushøj, som er en bronzealderhøj. Det sket efter en intensiv indsats med at skaffe donorer. Flot indsats af Bernhard og fædregruppen, som i al slags vejr brugte weekenderne på byggeriet.

Efter pigerne så denne hytte, fandt forældrene, at »so ein ding« skulle pigespejderne også have. De havde set Carl F Beslags hytte og kontaktede ejeren for at overtage den ved flytning, da den som nævnt skulle fjernes i forbindelse med lufthavnens udbygning. Han var særdeles positiv, de skulle så bare finde et areal til opsætningen.

Forældrene gjorde desværre her en strategisk fejl. De kontaktede et særdeles udadvendt socialdemokratisk byrådsmedlem med øgenavnet Hans Boligløs; således kaldt, da han evnede at skaffe lejligheder udenom ventelisterne. Men øjenavnet var nok bare grimme rygter uden hold i virkeligheden.

Han var straks positiv og ville med sin gruppe finde en løsning på placeringen, lovede han. Men det trak lang tid ud – og forældrene rykkede flere gange.

Men så pludselig var pavillonen flyttet væk og opstillet på Dragørs campingplads på Sylten.

Hvad, forældrene havde overset, var, at Hans Boligløs var med i ledelsen af den kommunale campingplads, som havde en meget gammel og nedslidt bygning. Så voilá.

35 skuffede spejderpiger var en kalkuleret situation. Men pigerne havde jo 70 forældre, som hver især havde en omgangskreds. Det kunne ligne optakten til en shitstorm.

Og da valget lå lige for, tog flertallet en hurtig beslutning. Udenom de sædvanlige kanaler – det skulle jo gå hurtigt – bevilgede de 5.000 kr., så spejderne selv kunne bygge en hytte. 5.000 kr. var rigtig mange penge dengang – og en sådan beslutning var absolut en nyskabelse, da man aldrig tidligere havde givet tilskud til foreninger.

Siden udviklede Café Sylten sig. I starten var de kulinariske fristelser en pølse med brød eller en halv grillkylling med pomfritter. Og øl drak man af flasken, da man ikke var helt sikker på rengøringen.

Men siden udviklede stedet sig til et virkelig godt spisested.

De nye forpagtere ønskes held og lykke fremover.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør