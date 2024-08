Vi har modtaget:

Cargokagen

– et »industrieventyr« i Dragør

Efter sommerferien skal der træffes en politisk beslutning om det mulige industriområde på det 170.000 m2 store areal mellem Ndr. Dragørvej og Ryvej.

Hele cargokagen

Før sommerferien skulle man politisk behandle et projekt fremsendt af Mileway, hvor man ville opføre en kolos af en bygning, med en facade på 312,4 meter mod Ndr. Dragørvej og en bredde på 84,4 meter, samt en tilsvarende bygning, bag den første, liggende parallelt med denne på samme størrelse – begge med en højde på 10 m.

Den politiske behandling blev stoppet og skudt til efter sommerferien.

Cargokagen opdelt

Allerede inden sommerferien og den politiske behandling af hele cargokagen havde kommunen modtaget et nyt projektforslag fra Mileway, som nu i stedet for to bygninger vil opføre otte bygninger, der alle er i to plan og samlet set udgør 41.273 m2 – plus de altaner/terrasser, der er tegnet ind på alle bygningerne.

Hver af de otte bygninger er delt op i moduler på typisk 2.300–2.500 m2, hver med deres egen læsserampe til lastbiler, så set udefra minder det nye projekt om det første – et center for cargo og logistik.

Altså intet er ændret, den såkaldte »cargokage« er bare skåret op i flere stykker.

Cargokagens stykker

Hvad angår fremtiden for industriområdet i nord, så kan man kun spå om, hvad kommunalpolitikerne finder på.

Vi kan sikkert se frem til, at cargokagen kan blive skåret op i endnu flere mindre stykker, men den samlede bebyggelse vil der ikke blive ændret det store på.

Med en udstykning på 170.000 m2 og en bebyggelsesprocent på 50 kan vi alle se ind i, at der kan bygges 85.000 m2 – med de følger det vil få for alle borgere i kommunen – med røg, støj og møg.

Hvis du lige nu sidder og er træt af at læse om det mulige »industrieventyr« på nord, og ikke orker at høre mere om det, så tænk venligst over Poul Henningsens ord:

»Alt hvad folk med ubehag nægter at høre noget om, bliver afgørende for vores vilkår årtier efter.«

Nej tak til servering

Virketrangen hos kommunalbestyrelsens medlemmer fra A, C, V og M, der ønsker at udnytte muligheden for industriområdet, vil kun komme på andre tanker, hvis borgerne i Dragør højt og tydeligt siger »nej tak« til cargokagen – uanset hvor mange stykker den serveres i.

Dermed kan »industrieventyret« få en lykkelig slutning, hvor projektet lægges i graven – og snip snap snude, så er den historie ude.

Med venlig hilsen

Tommas Brogaard