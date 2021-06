Inden kampen imod B1903 2 havde DB spillet syv kampe – inklusive en pokalkamp uden nederlag. Men i kampen på hjemmebanen imod B1903 i lørdags gik det galt. B1903 var fra første fløjt et bedre hold, som fik presset DB helt i bund.

Der gik da også kun 9 min., før bolden lå i DB’s mål til en 1–0-føring. En afslutning fra kanten af feltet ramte stolpen, og returbolden blev headed i mål af en fri B1903-spiller.

Tre minutter efter gik det igen galt for DB. En fejl på midten af banen gav frit løb til B1903. Angriberen gav ikke DB’s målmand, Jonathan Gudmundsson, en chance for at redde situationen. 2–0 efter blot 12 min.

Ti imod elleve

Som om to mål ikke var nok, skabte DB større problemer for sig selv, da forsvarsspiller Adrian Lillegaard så direkte rødt kort for en tackling. Naturligvis var Adrian ikke enig med dommeren, og han erklærede sin uskyld. Men dommeren mente, at han havde løftet benet i tacklingen.

Med kun 10 mand i resten af kampen var der mere plads til 3’erne.

For at stabilisere forsvaret blev DB’s angriber Mathias Rahbek taget ud – og ind kom backen Peter Ursin.

DB havde i første halvleg enkelte afslutninger på B1903-målet, men ingen af dem gav store problemer for B1903’s forsvar.

B1903 havde efter cirka 19 min. endnu en afslutning på DB’s målramme. Denne gang fik Peter Ursin sparket bolden væk fra farezonen.

DB forsøgte at sætte pres på 3’erne fra anden halvlegs begyndelse, men B1903’erne fik hurtigt styr på spillet. Og DB-spillerne måtte løbe mange meter forgæves i forsøget på at komme i angreb.

Fra starten af anden halvleg erstattede Jamie Carter Jannik Madsen, og cirka 10 min. senere kom 100-kamps-jubilar Christian Lundorff på banen som erstatning for Jonathan Bligaard, der var plaget af et mindre lyskenproblem.

I det 68. min. lukkede B1903 kampen med et mål til 3–0 og kunne tage hjem til Lyngbyvejen med sejren. Trods ihærdigt løb og forsøg på at skabe spil mod B1903’ernes mål slap DB-spillernes kræfter op.

Det var en fortjent sejr til B1903 imod et DB-hold, som gjorde, hvad de kunne.

Stillingen

Nummer et i oprykninsspillet rykker direkte op i danmarksserien, mens nummer to skal ud i en kvalifikationskamp mod et hold fra sjællandsserien.

En DB-sejr ville have bragt endnu mere spænding i oprykningsspillet. Nu er det reelt set »kun« B1903 og BK Skjold, der kan rykke op i danmarksserien. BK Skjold og B1903 2 ligger henholdsvis nummer et og to – begge hold med 18 point. DB ligger på 3.-pladsen med 11 point og kan med de to resterende kampe maksimalt få seks point mere.

HR