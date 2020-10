Christian Rasmussen kronet

Det blev en dramatisk sæsonafslutning for Christian Rasmussen, som ikke resultatmæssigt gennemlevede den bedste weekend

Allerede inden de sidste to løb i USF2000-serien, der blev afviklet lørdag den 24. og søndag den 25. oktober i St. Petersburg, Florida, stod det klart, at dragørkøreren Christian Rasmussen var vinder af det samlede mesterskab.

Med sammenlagt 375 point havde den 20-årige kører nemlig et forspring på 69 points ned til de nærmeste to konkurrenter, Eduardo Barrichello og Reece Gold, der begge havde 306 point. Og da en man maksimalt kan få 33 point for et løb (30 points for en sejr, et point for poleposition, et point for føring i flest omgange samt et point for hurtigste omgangstid), var Christian Rasmussens forspring blevet så stort, at ingen af modstanderne kunne indhente ham.

Træning og kvalifikation til løb 16 blev kørt fredag, og det blev ikke den bedste dag for Christian Rasmussen og holdet Jay Howard Driver Development. Under træningen var Christian Rasmussen 7.-hurtigst, og med den 6. hurtigste tid gik det en anelse bedre i kvalifikationen til løbet.

Christian Rasmussens to nærmeste konkurrenter, de føromtalte Barrichello og Gold, der begge kæmpede om den samlede 2.-plads i serien, startede henholdsvis som nummer tre og fire. Hurtigst var de to DEForce Racing-kører, Cameron Shields og Kiko Porto.

Efterfølgende oplyste en skuffet Christian Rasmussen på sociale medier, at der var problemer med bilens balance. Han afsluttede med den optimistiske bemærkning: »Vi kommer stærkt tilbage i morgen.«

Flyvetur og uheld

Lørdagen startede med kvalifikation til løb 17, som var sæsonens sidste og skulle køres dagen efter. Og selvom Rasmussen forbedrede sin tid i forhold til fredagens kvalifikationen med cirka 0,5 sekunder, var det dog kun nok til en startplacering som nummer seks.

Christian Brooks, som slog rekorden for den hurtigste kvalifikationstid nogensinde, fik poleposition, mens Kiko Porto igen var næst hurtigst. Shields blev nummer tre, mens Barrichello og Gold startede som henholdsvis nummer fire og fem.

Løb 16 blev en meget kort fornøjelse for Christian Rasmussen. I første sving fejlvurderede kørenen Yuven Sundaramoorthy sin nedbremsning. Han ramte Christian Brooks voldsomt bagfra og nærmest fløj videre ind i siden på en sagesløs Christian Rasmussen. De tre køreres biler var så medtagede, at løbet var overstået for dem alle.

»Der er intet at gøre, men mand, hvor er det hårdt,« lød det efterfølgende fra Christian Rasmussen, som fortsatte: »Der bliver masser af arbejde for holdet, men de klarer det uden tvivl.«