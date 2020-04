Coronakrisen dokumenteres

Museum Amager efterlyser hverdagsbeskrivelser fra øens borgere for at dokumentere livet under krisen til eftertiden

Som alle andre dele af samfundet, er Museum Amager også hårdt ramt af den igangværende krise. Men mens alle museets bygninger og publikumsaktiviteter er lukket ned, arbejder personalet videre fra deres respektive hjemmekontorer. Her bliver der forberedt nye udstillinger og nye, spændende aktiviteter, der kan sættes i værk, når krisen er drevet over igen.

Det er ikke optimale arbejdsvilkår, men hverdagen fortsætter i et eller andet omfang. Derfor vil Museum Amager også gerne vide, hvorledes alle andre i museets lokalsamfund håndterer hverdagen i denne globale krisetid.

Del hverdagen

Hvordan klarer Dragørs og det øvrige Amagers beboere sig igennem dagene med social distancering, nye dagsrytmer og uvished om, hvordan morgendagen bliver? Museum Amager kickstartede tirsdag den 31. marts, en indsamlingskampagne på de sociale medier, hvor alle på Amager blev opfordret til at dokumentere deres hverdag og dele den med museet.

Bidragene kan tage form af billeder, dagbogsberetninger, videoklip og mange andre kreative måder at dokumentere livet i det corona-ramte Danmark på.

Opfordringen, museet lagde på de sociale medier, videregives her til læserne af Dragør Nyt. Museum Amager vil gerne opfordre alle til at dele deres hverdag – på godt og ondt – så den unikke begivenhed, alle lever i lige nu, kan blive dokumenteret for eftertiden. Hvordan adskiller hverdagen sig fra normalen, og hvordan rammes øens befolkning af krisen? Hvordan håndteres forandringerne og begrænsningerne? Og sidst men ikke mindst, hvilke genstande repræsenterer krisen for en?

Museum Amager opfordrer alle til, som det passer hver enkelt bedst, at dokumentere deres hverdag og sende materialet via e-mail til museet på ca@museumamager.dk Benytter man ikke e-mail, vil fysisk indlevering kunne arrangeres, når museumsadministrationen, når der bliver tilladelse til det, igen holder åbent.

Museumsinspektørens ændrede hverdag

Som eksempel på en hverdag i en krisetid er der her vist billeder fra museumsinspektør Christian Aagaards hjemmekontor, hvorfra han nu på tredje uge efter bedste evne arbejder videre på museets forskellige igangværende projekter. Hans faste byvandringer i Dragør med amerikanske studerende er aflyst på grund af forsamlingsforbud og det faktum, at mange amerikanere har valgt at rejse hjem. Stort set alle andre fysiske møder og foredrag har lidt samme skæbne som byvandringerne. Alt klares nu via telefon og e-mail fra det lille kontor, som inspektøren deler med sin kæreste, der også arbejder hjemmefra.

Christian Aagaards tid går blandt andet med at arbejde på at klargøre de nye udstillinger til Dragør Museum, der er planlagt til at skulle åbne til sommer, forberede sommerens mange publikumsaktiviteter, behandle igangværende frednings- og bevaringssager samt holde liv i museets sociale medier, så der kommer lidt formidling ud til de hjemmegående med en interesse for Amagers lokalhistorie.

Fra tid til anden kan museumsinspektøren flytte sit mobile hjemmekontor ned på Dragør Museum, hvor han kan gå i fred og arbejde, mens han følger regeringens retningslinjer for begrænsning af fysisk kontakt. En af genstandene, der arbejdes på for tiden, er museets flotte søkort-atlas fra 1700-tallet.

Tiden uden for hjemmekontoret begrænses dog så vidt som muligt. Ved siden af sin museumshverdag arbejder Christian Aagaard også på at promovere sin nye bog om Shellhus-angrebet under anden verdenskrig. Han var så uheldig, at den udkom, lige da krisen for alvor ramte, og der skal derfor gøres en særlig ihærdig indsats for at reklamere for den.

Christian Aagaard oplever, at hverdagen er besværlig og omstændelig – fyldt med begrænsninger og udfordringer, men han får det til at fungere, så godt som det nu kan lade sig gøre.

»Hvordan ser din hverdag ud?« spørger Museum Amager her i tiden under coronakrisen og opfordrer til, at man sender svaret via e-mailadressen ca@museumamager.dk