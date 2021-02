Coronanedlukning bag facaderne

Coronanedlukningen har varet længe nu, og butikker og restauranter er fortsat lukkede. Dragør Nyt har besøgt nogle af Dragørs erhvervsdrivende for at høre, hvad der sker bag de lukkede døre

Af Birgit Buddegård

Coronanedlukningen af butikker og restauranter har stået på siden december – og ingen tør spå om, hvornår det bliver muligt at åbne igen.

Men én ting er nok sikker, restaurationslivet står ikke først i køen til åbning, og om de mindre detailbutikker får lov at åbne til marts er også tvivlsomt. For godt nok er smittetallet lavt, men den britiske mutation B117 ligger på lur.

Så ingen af de erhvervsdrivende, Dragør Nyt har talt med, ved, hvad de kan regne med, men de tager det med oprejst pande og erkender, at nedlukningen er nødvendig – men det gør jo ikke bekymringerne mindre.

På Restaurant Beghuset er alle arrangementer udskudt til maj, lyder det fra Charlotte og Kim Gravenhorst.

Bortset fra julekoncerterne, der er helt aflyst, for de er jo ikke interessante til foråret, konstater de tørt.

Julesalget forsvandt, og personalet er hjemsendt med løn. De håber på at få lov at åbne den 3. marts, men er bevidste om, at det næppe er realistisk.

Men de er nødt til at gøre sig klar, for det tager lang tid at komme op i gear, fortæller de.

Umiddelbart før nedlukningen skulle de have haft et bryllup for 77 personer. Forsamlingsforbuddet blev ændret, så de kun måtte være 50, og festen blev derfor aflyst.

Men maden var indkøbt, så de gik i gang med at tilberede det på forskellig vis – der blev vakuumpakket og confiteret – og så spiste de selv godt i de dage, konstaterer Kim Gravenhorst med et lille smil. Så decideret madspild blev undgået.

Under nedlukningen har de malet – det gjorde de også i foråret – så restaurationslokalerne fremstår yderst velholdte.

Nye idéer til restauranten

I Beghuset arbejdes også med nye idéer til restauranten – især vegetariske retter – og de har tænkt sig at fortsætte med tre menuer med henholdsvis fisk, kød og vegetarisk – og måske med tiden vegansk.

Der er ikke langt fra det vegetariske køkken til det veganske, siger Kim Gravenhorst og understreger, at man altid kan bestille vegansk mad på restauranten.

Charlotte Gravenhorst har brugt tiden til at eksperimentere med en ny drink, som skal bruges til at markere genåbningen, når den kommer.

Parret er spændte på, hvornår de må åbne, men er også helt bevidste om, at de vil åbne til en tom ordrebog. Der er ingen selskaber på denne side af sommerferien, konstaterer Charlotte Gravenhorst.

De erkender, at nedlukningen er nødvendig, men synes også, frustrationerne er lidt større her ved anden nedlukning. For de mindre arbejdsgivere – enkeltmandsvirksomheder – er overskuddet lig med lønnen, og når der ikke er noget overskud – og det er der i sagens natur ikke – så er der heller ingen løn. De har dog ikke mistet modet og har lavet »fitnesscenter« i teatersalen, så de kan holde sig i form. De er jo vant til at gå meget i løbet af en arbejdsdag, så de skal være i god form til, de må åbne.

Kim Gravenhorst arbejder også med en ny kogebog – noget han har tænkt på i nogle år, men nu er tiden til det. Han må ikke røbe, hvad den kommer til at indeholde, men ler og siger, at det ikke bliver noget med havtorn. Men han går og eksperimenterer i køkkenet og tænker på opskrifter.

Kammuslinger og kongekrabbe

Denne dag kan parret fremvise levende kammuslinger – skallerne er utroligt flotte – og en levende kongekrabbe.

Den er lidt skræmmende, som den ligger i sin kasse på bordet, og Kim Gravenhorst fortæller, at de kan blive helt op til fem meter i diameter, når benene foldes ud, så det er lidt af en krabat.

Inden den kommes i gryden med kogende vand, slår Kim Gravenhorst den nådigt ihjel – og i gryden, hvor den står og bobler, får krabben den flotteste røde farve.

Om det bliver retter med disse ingredienser, der kommer i den nye kogebog eller på Beghusets spisekort, vides ikke, men parret glæder sig i hvert fald til at åbne igen.