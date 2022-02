Coronarestriktionerne forsvinder

Borgerservice

Med mange smittede kan der forekomme en del sygemeldinger, der kan påvirke dagliglivet på institutioner og arbejdspladser – som statsminister Mette Frederiksen udtalte på et pressemøde, »kan vinteren blive bøvlet«.

Dragør Kommune er i skrivende stund ikke bekendt med detaljerne om coronafravær blandt kommunens ansatte, men man anbefaler i forhold til henvendelser i Borgerservice, at borgerne på grund af et højt arbejdspres og coronasmitte bestiller tid online for at undgå ventetid.

Det er fortsat muligt at tage en kviktest eller en PCR-test i Dragør. Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlige for testkapaciteten og indretningen af teststederne i hovedstadsregionen – og dermed også testmulighederne i Dragør Kommune.

God nyhed

De fleste vil nok opfatte bortfaldet af restriktioner som en god nyhed, og tirsdag kunne Statens Serum Institut (SSI) ifølge Politiken bringe en anden god nyhed. Smittekurven har nemlig toppet i hovedstaden og Region Sjælland.

»Vi så allerede i slutningen af sidste uge et faldende smittetal, særligt blandt skolebørn. Så det er supergod timing i forhold til, at restriktionerne lettes,« siger faglig direktør i SSI, Tyra Grove Krause. Den faglige direktør understreger dog også, at smitten ikke har toppet andre steder i landet.

Yderligere info: dragoer.dk og coronasmitte.dk