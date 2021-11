Coronasmitten i Dragør

Samfundet holdes fortsat så åbent som muligt

Af Birgit Buddegård

Smittetallet – incidenstallet – er desværre fortsat højt i Dragør. Mandag var incidenstallet 624, hvilket var landets 19. højeste, og Dragør Kommune er dermed underlagt de anbefalinger for nedbringelse af lokal smitte, som sundhedsmyndighederne foreskriver.

Anbefalingerne afløser ordningen med automatisk nedlukning af sogne og kommuner, som udløb 1. september 2021.

Kommunen oplyser, at der ikke er indført nye tiltag, men at situationen følges tæt.

Fredag i sidste uge, den 19. november, afholdt sundhedsminister Magnus Heunicke pressemøde sammen med en række sundhedsfaglige deltagere, og kommunen afventer nu, hvad der kommer af politiske initiativer efterfølgende.

På pressemødet blev det understreget, at regeringen og sundhedsmyndighederne øn-sker at holde samfundet så åbent som muligt, men man kunne dog på den anden side ikke udelukke, at der kunne komme restriktioner, såfremt smittetallet ikke kommer under kontrol.

Men p.t. er der ikke forsamlingsloft, og blandt andet kulturinstitutioner, restauranter og caféer er åbne – dog skal man være opmærksom på, at der flere steder skal forevises gyldigt coronapas.

Vaccination og test

Der er stor tilslutning til vaccination og revaccination – det tredje stik – mod covid-19 på Dragørs lokale vaccinationssted på Daghjemmet på Omsorgscenteret Enggården.

Vaccinationsstedet har åbent mandag og tirsdag, og efter Dragør Nyts oplysninger blev knap 600 vaccineret over de to dage i sidste uge.

For at undgå kødannelse er det nødvendigt at bestille tid til vaccinationen – det gøres på vacciner.dk

Kommunen gør opmærksom på, at der kun er få parkeringspladser ved vaccinationsstedet – indgang fra Engvej 20 – og beder om, at borgerne hjælper hinanden, så beboerne på sidevejene ikke belastes unødigt – og at man, hvis det er muligt, ankommer på cykel eller gående.

PCR-test foretages i testcentret ved Hollænderhallen – også her er tidsbestilling påkrævet.

Hurtigtest (næsepodning) kan man få foretaget i testcentret bag Dragør Rådhus – uden forudgående tidsbestilling.

Influenzavaccine i en coronatid

Ikke alene coronavirus er på spil på denne årstid, også influenzasæsonen er over os. Sundhedsstyrelsen oplyser, at tilslutningen til influenzavaccinationen på nuværende tidspunkt ligger bekymrende lavt blandt Dragørs borgere, og opfordrer derfor til, at man, hvis man er i målgruppen for gratis influenzavaccination, tager imod tilbuddet.

I år er anbefalingen tillige, at børn mellem to og seks år vaccineres mod influenza. Også her ligger Dragør under landsgennemsnittet, og forældrene opfordres til at lade deres børn vaccinere.

Børnene skal ikke stikkes med en nål – men modtager et pust i næsen med en næsespray.

Indtil videre skal man forbi egen læge, men der er nye regler på vej, der vil gøre det nemmere at få en vaccine, lyder det fra sundhedsministeren.

Yderligere info: dragoer.dk og coronasmitte.dk