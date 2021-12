Coronasmitten stiger

For at sætte turbo på smitteopsporing og få inddæmmet pandemien skrues der op for tilbuddet om vaccination og test. Mundbind og coronapas er igen en del af dagligdagen mange steder

Af Birgit Buddegård

Dragør Kommune har landets syvendehøjeste smittetryk, og dagens (mandag den 6. december) testkorrigerede incidenstal er 857. Det svarer til, at Dragør Kommune indenfor de seneste syv dage har fået 125 nye smittede med covid-19, oplyser kommunen.

I sidste uge blev der igen indført krav om brug af mundbind eller visir i blandt andet offentlig transport og butikker, og mange steder skal der vises coronapas.

Coronapas på kommunale arbejdspladser

Folketinget vedtog den 25. november i år en lov, der gør det muligt for såvel private som offentlige arbejdsgivere at kræve, at medarbejderne viser coronapas.

Og siden fredag den 3. december har Dragør Kommune indført krav om, at alle medarbejdere på kommunens arbejdspladser skal kunne fremvise coronapas. Målet er at forebygge coronasmitte og bevare en tryg arbejdsplads frem mod jul og ind i det nye år.

De enkelte arbejdspladser i Dragør Kommune er meget forskellige, og fremvisning af coronapas er ikke nødvendigvis en model, der passer til alle. Derfor er det den enkelte chef, institutions- eller afdelingsleder, der beslutter, hvordan kravet håndteres i dagligdagen. Kommunen lægger vægt på tillid og en smidig håndtering via stikprøver.

Test og vaccination

Fundet af den nye coronavariant, Omikron, har sat ekstra fart i vaccineudruldningen, og alle opfordres til – så snart man har modtaget en invitation i e-boks – at bestille tid eller henvende sig i de nye private vaccinationscentre, hvor man kan blive vaccineret uden tidsbestilling.

Vaccination mod covid-19 tilbydes nu til alle over fem år.

Vaccination og revaccination giver en høj beskyttelse mod at blive smittet og alvorlig syg af covid-19.

Det er gratis at blive vaccineret.

I Dragør kan man i december måned blive vaccineret lokalt – dog ikke mellem jul og nytår. Vaccinationen foregår mandage og tirsdage på Daghjemmet på Omsorgscenteret Enggården. Benyt indgang ved Engvej 20.

Desuden er der åbnet endnu et vaccinationscenter på Amager, beliggende Sundbyvestervej 97, 2300 København S, der holder åbent mandag til lørdag.

Det er muligt at blive vaccineret mod covid -19 hos:

Offentlige vaccinationscentre (med tidsbestilling)

Nogle praktiserende læger (med tidsbestilling). Det behøver ikke være den læge, man er tilmeldt

Private vaccinationscentre (uden tidsbestilling).

Tidsbestilling kan foretages på vacciner.dk

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man på et kort orientere sig om, hvor vaccinationsstederne er beliggende.

PCR-test

Der er over hele landet stort pres på PCR-teststederne. I Dragør er det Region Hovedstaden, der stiller testkapaciteten til rådighed for borgerne. Testcentret er dog ret lille, og der kan opstå kø uden for testcentret, hvorfor der opfordres til varmt tøj og tålmodighed.

Der er krav om tidsbestilling, men testtiderne er vejledende og beregnet ud fra, hvor lang tid en test gennemsnitligt tager. Nogle gange går det hurtigere – og andre gange langsommere, og der kan derved opstå ventetid.

Region Hovedstaden anbefaler, at man møder frem så tæt på sin vejledende tid som muligt.

Hurtigtest

Sundhedsmyndighederne gør opmærksom på, at en hurtigtest kan være en løsning, hvis man har brug for et grønt coronapas.

Skulle hurtigtesten vise sig at være positiv, er det dog vigtigt hurtigst muligt at få foretaget en PCR-test.

Hurtigtest i Dragør sker i pavillonen bag rådhuset på Kirkevej.

Myndighedernes råd

Sundhedsmyndighederne opfordrer alle til at følge disse seks generelle råd om smitteforebyggelse.

Bliv vaccineret

Bliv hjemme og bliv testet ved symptomer

Nys i ærmet

Vask hænder tit eller brug håndsprit

Luft ud og skab gennemtræk

Gør rent, særligt på overflader, som mange rører ved.

Yderligere information på: www.dragoer.dk, vacciner.dk, coronasmitte.dk samt sst.dk