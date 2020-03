Coronavirussens indvirkning på Dragør

Danmark er nu inde i anden uge af nedlukningen som følge af coronavirus, og det sætter også sit stærke præg på dagliglivet i Dragør. Restriktioner og lukninger er nu forlænget til efter påske

Af Birgit Buddegård

Mandag eftermiddag afholdt statsminister Mette Frederiksen atter pressemøde, og her forlængede regeringen – i fuldt samarbejde med alle folketingets partier – alle tiltag og restriktioner frem til 2. påskedag – den 13. april i år. Det sker for at forhindre, at der kommer for mange syge på én gang.

Der er behov for tålmodighed, lød det fra statsministeren, der understregede, at Danmark står sammen ved at holde afstand. En afstand hun også anmodede borgerne om at holde i påsken, hvor der ellers er tradition for at mødes med familie og venner. Send gækkebreve eller hold kontakt på facetime eller telefon, lød det fra statsministeren, der opfordrer til, at man holder sig hjemme og undgår at mødes med andre.

Dragør Kommune

En helt uvant situation, men »vi er her stadig,« siger borgmester Eik Dahl Bidstrup. For nok er mange kommunaleinstitutioner lukkede, men det er ikke det samme som, at kommunen er lukket ned. Alle borgere er berørt på den ene eller anden måde, og restriktioner og anbefalinger kommer i en lind strøm fra de nationale myndigheder – og Dragør Kommune følger dem og situationen nøje, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

»I Dragør er der ro på. Formodenligt er der et antal smittede borgere – dog ikke i stort tal, når man kigger på Statens Serum Instituts beregninger og udmeldinger,« lyder det videre. Kommunen har sendt flest muligt medarbejdere hjem, og de, der kan, arbejder hjemmefra og borgmesteren udtrykker en stor tak for den fleksibilitet og det samfundssind, de udviser.

Hjemmeplejen og Enggården

Omsorgscentret Enggården og Hjemmeplejen fungerer, men under de skærpede retningslinjer og anbefalinger, der er meldt ud. Og der er på tidspunktet for pressemeddelelsens udsendelse – fredag den 20. marts – ikke nogen borgere med kontakt til kommunen, som er syge med covid-19 efter smitte med coronavirus.

»Med de indsatser, der er sat i værk, er vores sårbare og ældre borgere på for eksempel Enggården og i Hjemmeplejen skærmet bedst muligt,« lyder der fra Nicolaj Bertel Riber, der er formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. Han er rigtig ked af, at der er borgere, der lider afsavn, fordi Dragør Kommune – i lighed med andre kommuner – har været nødt til at forbyde alle ikke nødvendige besøg på Enggården.

Hjemmeundervisning

Alt imens skolerne er lukkede og eleverne sendt hjem, har lærerne lagt sig i selen for at sikre mulighed for læring til kommunens elever.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup siger, at den digitale hjemmeundervisning er i fin drift. »Jeg er imponeret over, hvor hurtigt undervisningen er omstillet,« lyder det fra borgmesteren, der også siger, at vi alle må være pragmatiske og realistiske omkring, hvad der er muligt. For hjemmeundervisningen kan jo aldrig blive det samme, som hvis eleverne møder i skolen og er sammen med deres kammerater.

Nødpasning

Forældre, som varetager samfundskritiske funktioner i social- og sundhedsvæsenet, redningsfolk og politi eller som er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, og hvor alle relevante alternativ pasningsmuligheder er afsøgt, har mulighed for nødpasning af børn mellem 0 og 9 år.

Nødpasningen har fungeret godt den første uge, og kommunen oplyser, at ingen, der har bedt om nødpasning, er blevet afvist.

Lyt til myndighederne

Det er generelt vigtigt at lytte til og overholde retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder, lyder det fra borgmesteren, der understreger, at der er forbud mod at forsamle sig mere end 10 personer ad gangen – både indendørs og udendørs – i offentligt og privat regi.

»Det stiller store krav til borgerne om at ændre adfærd. Også når solen skinner, og vi kan længes efter at nyde den i samværd med andre,« siger Eik Dahl Bidstrup.

»Dragør er et særligt sted og derfor har samfundssind en særlig betydning – hold afstand, vask hænder og ikke mindst pas på dig selv, så du kan passe på andre,« lyder det fra borgmesteren, der takker alle for at passe på hinanden og ikke mindst dem, der har stillet sig til rådighed for frivillige opgaver.

Folk i kø – med fin afstand – til udendørs afhentning af mad fra Rosenkildes ved Hollænderhallen i fredags. Sven Ole Rosenkilde fortæller, at han vil forsøge at gentage succesen på enkelte, udvalgte dage – man kan ringe til Rosenkildes og forhøre sig om mulighederne. Foto: TorbenStender.

Restaurationsliv

Restaurationer og caféer vil være lukket til efter påske. Der er dog mulighed for takeaway fra flere af Dragørs restauranter.

På Kongelundskroen kan man fredag og lørdag bestille og afhente en tre-retters-menu. Dragør Badehotel har fra tirsdag til lørdag dagens ret samt et takeawaymenukort – både som afhentning og udbringning, mod gebyr. Restaurant Dragør Spiseklub i Dragør Golfklub har takeaway til afhentning. Man kan bestille dagen før, og ved afhentning af maden sørges der for, at der ikke er for mange ad gangen. Og ligeledes er det også muligt at hente og få leveret mad fra pizzariaer rundt om i Dragør.

Dagligvarebutikker

Dragørs supermarkeder, slagteren på Sydstranden og Søndergårdens Købmand holder åbent – og der er ikke mangel på fødevarer. Der er i de mindre butikker restriktioner på, hvor mange kunder, der må være i butikslokalet ad gangen, og i supermarkederne er det vigtigt, at kunderne holder afstand, mens de handler og overholder de afstandsmærker, der er markeret på gulvet ved kasserne.

Hos Dragør Røgeri på havnen har man fortsat åbent fredag til søndag – man gør dog opmærksom på, at der kan være lidt ventetid, da man højst kan have to kunder i butikken ad gangen. Til gengæld har man masser af friske varer.

Også fiskebilen fra Uni og Michaels Fisk, der gæster Dragør fredage på Nordre Væl, kører fortsat med rigeligt friske varer, og indehaveren oplyser, at kunderne er flinke til at holde afstand i køen.

Øvrigt forretningsliv

Frisører, fodterapeuter, tatovører og alle med tæt kundekontakt skal holde lukket, mens andre forretninger kan holde åbent. Det har blandt andre Dragør Lyd & Billede i den gamle by valgt at gøre i bevidstheden om, at megen kommunikation i samfundet i disse coronatider foregår digitalt – og meget heraf gennem tv og radio. Forretningen synes derfor, det er en af dens vigtigste opgaver at være med til at sikre, at det fungerer hos alle kunder, ligesom de står til rådighed for mange ældre i Dragør, der ofte er afhængige af hjælp til deres tv. Det understreges, at Dragør Lyd & Billede naturligvis overholder myndighedernes krav om butik, areal og renlighed.

I Dragør Centret har butikkerne fortsat åbent. Hos De Små Engle, der sælger legetøj og børnetøj, beretter indehaverne, at man kun tager en enkelt kunde ind i butikken ad gangen, ligesom man spritter af mellem hver kunde. Butikken leverer gerne varer ud til kunder i Dragør til de, der måtte ønske det.

Også i Sydstrands Centret har butikkerne åbent. I tøjforretningen Donna fortæller indehaveren, at man oplever en meget stor respekt fra kunderne i forhold til myndighedernes opfordringer. Man tager højst tre kunder ind ad gangen, og folk respekterer at holde afstand – og bruge håndsprit, som der naturligvis står klar i butikken.

Foreningsliv og sport

Bestyrelsen for Dragør Golfklub har besluttet at følge Dansk Golf Unions anbefaling, og har lukket klubhus, golfbaner og træningsfaciliteter ned. Fitness- og træningscentre er også lukket.

Kirkerne

Konfirmationerne i både Dragør og Store Magleby Kirke er udskudt til august og september. Og for de, der savner at gå i kirke, er der mulighed for at høre en morgenhilsen fra St. Magleby Kirke, hvor sognepræsterne Andreas Wille og Gitte Turin vil skiftes til at læse en tekst, holde en lille andagt og sende en morgenhilsen på kirkens hjemme- og facebookside.

Forbehold

Artiklen er skrevet mandag og tirsdag den 23.–24. marts efter statsministerens pressemøde mandag, men med den hast udviklingen foregår, tages forbehold for, at der kan være sket ændringer, før disse linjer læses.

Der henvises endvidere til sidste nummers artikel om coronavirussens indvirkning på Dragør og en række artikler i denne avis om tiltag bl.a. vedrørende bl.a. bibliotekerne, movia, akuttelefon, hjælp til erhvervslivet med mere – samt kommunens annonce på side 4.

Flere info findes på hjemmesiderne www.dragoer.dk, dinoffentligetransport.dk, www.coronasmitte.dk samt www.drabib.dk