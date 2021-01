Covid-19-vaccinerne rulles ud

Af Birgit Buddegård

Tirsdag den 5. januar blev Inge Karlsson som den første beboer på Enggården vaccineret mod covid-19. Og ved dagens udgang var samtlige beboere, der ønskede det – i alt 94 – vaccineret. Der var megen stor tilslutning til at lade sig vaccinere, lyder det fra leder af Omsorgscenteret Enggården Ole Andersen. Det personale, der var på vagt i tirsdag, blev også tilbudt vaccine – og også her var tilslutningen stor.

Ole Andersen fortæller til Dragør Nyt, at man på Enggården har sit eget uddannede podeteam, der to gange ugentligt tester det personale, der endnu ikke er vaccineret. Den del af personalet, der ikke er vaccineret endnu, vil i øvrigt snarest blive tilbudt vaccination i et vaccinecenter – i dette tilfælde BellaCentret.

Chefkonsulent Toini S. Floris, Dragør Kommune, fortæller, at kommunen er i gang med at planlægge vaccinationer af de borgere, der bor i eget hjem, og som er over 65 år og modtager personlig og praktisk pleje fra kommunen. Region Hovedstaden har dog endnu ikke meldt ud, hvornår vaccinationen af disse borgere kan gå i gang – i første omgang har man ud fra incidenstallet udvalgt fire kommuner nemlig Greve, Køge, København og Solrød, som dem, der vil modtage vaccinen først, men heller ikke her er der i skrivende stund sat dato på, oplyser TV2 Lorry.

Ingen smitte i plejeboligerne

I sidste uge oplyste Dragør Kommunes administration om en person smittet med covid-19 boende på Enggården. Efter Dragør Nyts oplysninger drejer det sig om en person, der efter hospitalsindlæggelse har en midlertidig opholdsplads på Enggården, og Ole Andersen oplyser, at vedkommende er ved godt velbefindende.

Vaccinationsplan

Foruden vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som er den, der blev vaccineret med på Enggården, har også vaccinen fra amerikanske Moderna opnået godkendelse, og dermed kan tempoet i vaccinationer sættes op. Sundhedsstyrelsen kan ikke give et præcist svar på, hvornår den enkelte borger vil blive tilbudt vaccination, men forventer, at alle over 65 år, der ønsker at blive vaccineret, vil være det inden april.

Ifølge Sundhedsstyrelsens kalender for vaccinationer vil vaccinationer af den øvrige voksne befolkning over 16–18 år gå i gang i løbet af april måned, og det forventes, at alle borgere i Danmark, der ønsker at blive vaccineret, vil have modtaget andet stik senest søndag den 27. juni.

Statens Serum Institut oplyser, at pr. 10. januar var 114.926 personer påbegyndt vaccination – det svarer til 1,97 procent af befolkningen.

Fortsatte restriktioner

Men trods udrulningen af vacciner ser vi ind i nogle hårde måneder, lyder det fra myndighederne.

Smittetrykket er fortsat højt, og den engelske meget smitsomme variant ventes at brede sig hurtigt, hvorfor fortsatte restriktioner er nødvendige for at sikre sundheds-væsenet ikke bliver overbelastet.

Statsminister Mette Frederiksen sagde i et interview med TV 2 søndag aften, at det ikke er særlig sandsynligt, at dele af de nuværende restriktioner mod coronavirus ophæves efter den 17. januar, hvor de ellers er sat til at udløbe. Det er ikke muligt at sige noget om, hvordan restriktionerne kommer til at se ud efter den 17. januar, før vi er tættere på, sagde fra Mette Frederiksen. Men: »Der er noget, der peger i retning af en fortsat hård nedlukning,« lød det fra Mette Frederiksen. Statsministeren sagde også, at borgerne må forvente, at der vil være restriktioner i en eller anden grad hele vinteren.

De nuværende restriktioner betyder blandt andet, at forretninger, der ikke handler med fødevarer eller medicinsk udstyr skal holde lukket, der er fortsat krav om mundbind eller visir flere steder, det anbefales at holde fysisk afstand på mindst to meter, og der er forsamlingsforbud for mere end fem personer.