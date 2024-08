Vi har modtaget:

CPH’s Industribyer

Kan der være en pointe i, at det kun er lokallisterne, der støtter borgerne i at undgå støj og anden forurening fra Blackstone og CPH’s planer.

At landspartierne i kommunalbestyrelsen støtter et projekt, der kun har negative konsekvenser for Dragør, kan måske skyldes en næsegrus beundring for vækst og udvikling.

I Aalborg og andre steder har staten gennemtrumfet dyre og urentable trafikprojekter trods massive folkelige protester.

Sydpå er de ved at få nok af turismen. Med den stigende globale opvarmning vil turismestrømmen måske vende, så vi med en større lufthavn bliver trætte af turisterne her.

Og apropos luftfart – og fragt af varer. En stor del af denne luftfragt er billigt stads fra Kina. Jo mere stads, vi køber fra Kina, jo mere olie kan Kina købe fra Putin, som så støttes i sin krigsførelse.

Med venlig hilsen

Jens Hardy Madsen