Cykelevent afviklet

Lørdag den 1. juli var dagen, hvor »Cykling uden alder« affyrede startskuddet til deres kommende årlige event »Vi cykler sammen«.

I Danmark cyklede 130 piloter fordelt over hele landet ud med ældre borgere under sloganet »Ret til vind i håret«. Dertil var der også deltagende piloter i Sverige.

Her i Dragør var samtlige fire cykler af sted. De fire piloter, der havde meldt sig til dagens tjans, tog ud med syv friske beboere fra Omsorgscenteret Enggården. Alle havde de trods det dårlige vejr, der her havde valgt at tage over for det noget lunere af slagsen, en skøn tur, hvor der undervejs både blev ringet på klokkerne og flaget med Dannebro, så stemningen kunne holdes i top.

Turen sluttede af med kaffe og varm kakao hos Hallöy Café.

Læs mere om foreningen på cyklingudenalder.dk