Cykelfastelavn i Store Magleby

Efter sidste års aflysning på grund af coronapandemien glæder drengene sig endnu mere til årets cykelfastelavn. Og der er mange nye ryttere med i år, til glæde for foreningen Tøndestokken, der står for arrangementet. I skrivende stund har 17 friske drenge meldt sig.

Når tøndeslagningen er afsluttet, samles rytterne atter i Borgerhuset for at hylde den nye tøndekonge og hans dronning. Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, pølser og sodavand.

Hos fastelavnsforeningen Tøndestokken håber man på godt vejr – og at rigtig mange vil møde op, så børnene kan få et rigtigt »Amagergilde« med deres familier, venner og bekendte.