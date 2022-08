Cykelløb mod Parkinsons sygdom

Selvom vinderen af løbet nåede ikke mindre end 21 omgange på rundstrækningen, var der lagt op til et socialt cykelløb, hvor der ud over motion også skulle være mulighed for at nyde et samvær med de andre ryttere samt en kop kaffe og kage. Forplejningen til ryttere og gæster til arrangementet stod frivillige fra Dragør St. Magleby Rideklub (DSM) for.

Løbet var arrangeret af Dragør Cykelklub og foreningen Fit4Cure, der gennem sportsarrangementer arbejder med at forbedre livskvaliteten for personer, der er ramt af Parkinsons sygdom.

»Motion er en vigtig faktor i at afhjælpe symptomer fra hjernesygdommen. Motion er medicin,« siger Finn Egeberg Nielsen, der er formand for foreningen Fit4Cure og medlem af Dragør Cykelklub.

Foreningen arrangerer forskellige sportsaktiviteter, der ud over cykling for eksempel er fodbold og boksning – og de i alt 40.000 kr., der blev samlet ind under løbet i lørdags, går til Fit4Cures fremadrettede arbejde.

Og foreningen har planer om at arbejde hårdt for projektet; Finn Egeberg Nielsen oplyser nemlig allerede nu, at løbet Parkinson 7H vil vende tilbage den første lørdag i august måned næste år – og han sender afslutningsvis en varm tak til alle deltagere, sponsorer samt til DSM.