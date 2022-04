Cykelløb på Amager

I søndags, den 24. april, afholdt Amager Cykle Ring sit årlige åbne licensløb.

Der blev kørt alt fra børnefelter til den absolutte danske elite, der ikke er langt fra Tour de France-niveau.

Amager Cykle Ring holder stædigt fast i at køre løb på Amager, da det er her medlemmerne bor og træner til dagligt.

Rundt på ruten havde Amager Cykle Ring flere end 110 mennesker i gang som race-marchals – både på motorcykler og som flagposter.

Som base havde Amager Cykle Ring lånt pladsen på Fasanstien i Kongelunden. Her var det muligt for deltagere og supportere både før, under og efter løbene at drikke kaffe og spise kage.

Amager Cykle Ring vil gerne herigennem takke Amagers borgere for at have taget godt imod rytterne på vejene.