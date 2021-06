Cykelløb på lokale veje

Store stjerner

Den danske elite ventes at være samlet til løbet. Navne som Michael Mørkøv og Matti Breschel har tidligere gæstet løbet, så der er håb om også denne gang at få store stjerner at se.

Amager Cykle Rings elitehold, som her i 2021 hedder Team CO:Play Giant, og som i øjeblikket er landets mest vindende hold, stiller med fuldt hold. På holdet vil man kunne se Magnus Bak Klaris, Rasmus Bøgh Wallin og ikke mindst Daniel Stampe, der topper den danske rangliste som bedste A-rytter.

Amagerrytter til OL

To af landet absolut bedste cykelryttere, Amalie Dideriksen og Mattias Skjelmose Jensen, der begge har trådt sine barnecykelsko i Amager Cykel Ring, er officielt blevet udtaget til OL i Tokyo.

Amalie Dideriksen er udtaget til banelandsholdet, hvor hun skal skal køre omnium og parløb med makkeren Julie Leth. Det første gang kvindernes parløb er på OL-programmet. Amalie Dideriksen og Julie Leth blev europamestre i parløb i 2018 og 2019 – og på landevejen er Amalie Dideriksen nykåret dansk mester, da hun tog sejren ved DM i søndags. Hun stiller op til søndagens løb på Amager i mændenes c-klasse.

På landevejen er Mattias Skjelmose Jensen med i bruttotruppen.

Begge amagerryttere kører nu som professionelle for holdet Trek Segafredo.