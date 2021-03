Sangtalent fra Dragør udgiver sin første EP

Dafne Nielsen, der som 13-årig vandt sangtalentkonkurrence, udgiver nu sin første EP med egne sange

Af Birgit Buddegård

Som 13-årig vandt Dafne Nielsen i 2017 TV2’s sangtalentkonkurrence sammen med sin coach, Oh Land. Samme år vandt hun i øvrigt også Berlingskes Klassiske Musikkonkurrence.

Siden er det gået stærkt for den musikalske Dragør-pige, der flere gange siden har optrådt på tv og begejstret seerne.

Hun har sunget i DR’s børnekor, juniorkor og synger nu i pigekoret under ledelse af Phillip Faber. Og ser man på hendes cv, er det vanskeligt at tro, der er tale om en blot 17-årig ung pige, for det er ikke småting, hun har deltaget i af koncerter og optrædener – både som solist og i korsammenhæng – og ikke mindst sammen med sine musikalske søskende.

Og hun ikke alene synger – hun håndterer også sin blokfløjte virtuost. Og klaveret er i brug, når hun skriver sin musik.

Dafne Nielsen bevæger sig inden for de fleste musikgenrer – fra opera til pop, rock og jazz, og hun optræder til bryllupper, konfirmationer, bisættelser, julefrokoster og runde fødselsdage.

Disse optrædende har coronarestriktionerne sat en midlertidig stopper for, men nedlukningen har samtidig gjort Dafne Nielsen kendt over hele landet. En aften i april 2020 så mere end en million danskere nemlig med, da hun var med i »Fællessang – hver for sig«. Sammen med sin 18-årige storebror Philip på guitar og sin otteårige lillesøster Xenia på blokfløjte optrådte hun her med Alberte Windings nyklassiker »Lyse nætter«. En succes søskendetrioen gentog i »Året der gik«, denne gang flankeret af Phillip Faber på klaver.

Under anden nedlukning optrådte hun igen i »Fællessang – hver for sig«. Denne gang med sangen »Når sneen falder«.

The sun is shining

Dafne Nielsen har skrevet og indspillet sine egne sange, siden hun var 10 år gammel.

Den lange nedlukning med hjemmeundervisning har givet hende ekstra tid og fokus til at producere i studiet, og resultatet kan nu høres på flere streamingtjenester, blandt andet YouTube Music, Spotify, iTunes og Apple Music.

»The sun is shining«, som både er første nummer og navnet på EP’en, beskriver Dafne Nielsen som en upbeat elektronisk sang, hvorimod den sidste sang på EP’en »Last minute« går fra at være udelukkende elektronisk til at ende i det helt klassiske med især strygere.

Hendes unikke stemme, melankolien og det drømmende univers præger alle seks sange, og hendes brede register udnyttes til fulde i teksterne om livet under corona, kærlighed og savn.

Håber på optræden

Dafne Nielsen håber, der snart kommer flere muligheder for at komme ud at synge for folk – og hun håber generelt, at danske musikere igen snart kan spille koncerter på den ene eller anden måde.