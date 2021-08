Vi har modtaget:

Danmarks vildeste kommune

I forbindelse med rekruttering af en ny kommunaldirektør har Dragør fået en ny profil som »Danmarks vildeste kommune«. På et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget onsdag den 5. august skal udvalget godkende stillingsopslag og profil af ny kommunaldirektør.

På baggrund af interviews med Økonomiudvalgets medlemmer og de andre medlemmer af ansættelsesudvalget har rekrutteringsfirmaet Muus-mann udarbejdet en stillings- og personprofil på i alt 10 sider for en kommunaldirektør til »Dragør – Danmarks vildeste kommune«.

Hvordan denne betegnelse er tiltrådt af ansættelsesudvalgets i alt tolv medlemmer, foreligger der ikke noget om. Men mig forekommer det at være en mærkværdigt motto for vor kommune. Om der henvises til økonomi, kultur, befolkning, politik eller noget helt andet er ikke til at vide.

Det bliver spændende at se, hvordan en ny kommunaldirektør vil opfatte det, og om det vil smitte af på temaerne til det snart forestående kommunalvalg.

Er der måske en naturlig forklaring?

Med venlig hilsen

Claus Ehlers