Vi har modtaget:

David Copperfield – arbejder han i lufthavnen?

Lige nu er alle borgere i Dragør vidne til en stor illusion, på højde med at kunne trylle Frihedsgudinden væk.

I sidste uge kunne man i Dragør Nyt (læs indlægget her, red.) læse, at kommunen og lufthavnen er i dialog om den PFAS-forurenede jord, der graves op, når Dragør Kommune fjerner planter og sedimenter i Hovedgrøften, så vandet kan flyde frit.

Målet er, at jorden kan komme bag lås og slå bag lufthavnens hegn. Lykkes det, så vil man slippe for PFAS i Hovedgrøften, så vi alle kan ånde lettet op, når vi går mod stranden med vores badedyr under armen. Eller kan vi? Svaret bliver et blankt nej.

For hver eneste dag, time og minut leder lufthavnen overflade- og drænvand ud i Hovedgrøften via de to udløb UH1 og UH2. Det bliver samlet set til 420.000 m3 vand årligt. Omkring 60% af vandet løber i Hovedgrøften fra UH1, og fra UH2 udledes der 40% af den samlede vandmængde.

Københavns Lufthavns bæredygtighedsdirektør, Maria Skotte, erkender i Dragør Nyt den 1. maj (nr. 18, side 10, red.), at der fra UH2 udledes urenset PFAS-forurenet vand til Hovedgrøften, men man måler dog månedligt på, hvor meget PFAS man udleder.

Illusionen

I sit indlæg slår Maria Skotte ud med armene, for nu kommer lufthavnens store PFAS-tryllenummer, nemlig renseanlægget, der håndterer vandet fra UH1:

»Anlægget renser dræn- og overfladevand fra et forurenet område omkring Brandstation Vest, inden vandet ledes til Hovedgrøften.«

Hvis man kikker ind i PFAS-renseanlægget, der står bag lufthavnens hegn i nordenden af Store Magleby, vil man finde ud af, at anlægget har en kapacitet på 35 m3 i timen. Lufthavnen tilfører gennemsnitligt 29 m3 i timen til renseanlægget – altså passer vandmængden, der løber til, til renseanlæggets kapacitet – eller er det blot en illusion?

For når det regner, har jeg observeret, at der er mere dræn- og overfladevand, end når det ikke regner.

Så en stor del af det PFAS-forurenede vand, der løber til renseanlægget ved UH1 i Store Magleby, må rent logisk blive ledt i Hovedgrøften, uden at blive renset, når vandføringen overskrider 35 m3 i timen.

Det vil typisk være, når det regner – eftersom lufthavnen umiddelbart ikke har et forsinkelsesbassin før PFAS-renseanlægget, og vandet skal jo væk fra lufthavnen.

Så kære nabo, Københavns Lufthavn. Der er to veje at gå:

Den ene vej er en åben og ærlig dialog samt information til jeres naboer, om hvordan lufthavnen reelt håndterer den PFAS-forurening, som I så generøst deler med os.

Den anden vej er, at I fortsætter med at dyrke illusionens kunst og foregiver at tage situationen seriøst.

Hvis denne vej vælges, så er det David Copperfield, der skal hyres ind, og så må vi se, om illusionen holder eller brister.

Med venlig hilsen

Tommas Brogaard

En miljøbekymret borger i Dragør