Mindeord:

David og bevaringsarbejdet

David Rehling er død. Dermed har vi mistet en ildsjæl i bevaringsarbejdet i Dragør Kommune.

Med baggrund som kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Danmarks Naturfredningsforening afløste David i 1981 Poul Dich som formand for Dragør Bevaringsnævn. Nævnet, som rådgiver Dragør Kommune i bevaringssager for især Dragør gamle bydel, er Danmarks ældste lokale bevaringsorganisation.

Siden sin oprettelse i 1934 har bevaringsnævnet kun haft to formænd, nemlig Poul Dich og David. Noget David spøgefuldt anså som en danmarksrekord.

Som tidligere sekretær for bevaringsnævnet og planchef i Dragør Kommune oplevede jeg Davids engagement i bevaringsarbejdet og hans expertice i demokratisk mødeledelse.

Som formand var David altid i stand til at formidle selv vanskelige problemstillinger, når der skulle vedtages udtalelser i bevaringssager, efter meningsfulde debatter, hvor alle kom til orde.

David havde en stor kærlighed til Dragør gamle by og dens helt særlige miljø og byggeskik. Derfor valgte han også selv at bosætte sig i byen – og at ombygge et beskedent lille hus ved Badstuevælen med respekt for den lokale byggeskik.

For David havde beboernes forståelse for bevaringsarbejdet den højeste prioritet. For bevaring af byen beror i sidste ende på husejernes forvaltning af den særlige kulturarv, som byen er. Den enkelte byggesag skulle, ud over det rent faglige, således også ses i forhold til beboernes nutidige behov og kærlighed til byen.

Den gamle bydel skal fortsat sikres som en smuk, men levende by i historiske rammer, ikke en museumsby.

Det var ikke kun Dragør gamle by, der havde Davids opmærksomhed. Som formand for bevaringsnævnet gik han ind i projekter, også i kommunens andre byområder, ud fra et helhedssyn på natur og by. Han tog blandt andet initiativ til en advarende udtalelse fra bevaringsnævnet imod forslag om høj og massiv bebyggelse, da der skulle planlægges for nybyggeri på grunden på Vierdiget ud mod strandengene.

David var opmærksom på, at bevaringsarbejdets succes afhænger af borgernes og politikernes opbakning.

I et forord til Povl Abrahamsens bog fra 1987, »Bevaring – set fra Dragør«, skriver David som formand for Dragør Bevaringsnævn om bevaringsarbejdet for byen: »Bestræbelserne har været møjsomme ... men det meste er gået godt. Takket være de af Dragørs borgere, politikere og embedsmænd, der holdt af deres by og så et perspektiv.«

Han fortsætter med: »Gennem de senere år har bevaringsarbejdet – også i Dragør – fået langt bedre politiske vilkår. Fra at være et yndet angrebsemne er det blevet positivt værdiladet – ja, næsten ombejlet.«

Og David slutter med at ønske, at den politiske vilje til at beskytte og pleje uerstattelige bygningsmiljøer såsom Dragør gamle by må fastholdes.

Et sådant ønske er stadig aktuelt, så byens helt særlige miljø kan bevares, samtidig med at den fortsat kan danne rammen om et nutidigt byliv.

Jørgen Jensen