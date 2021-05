Fremad Amager 2–DB 0–3

På en råkold tirsdag aften, den 27. april, i Sundby fik DB tre velfortjente point med hjem. Kampen, der stod mod Fremad Amager 2’s (FA) divisionsreserver, var den næstsidste inden slutspillet. FA lå tredjesidst i rækken med risiko for nedrykning, men holdet spillede ikke, som gjaldt det livet, tværtimod.

DB startede med gejst og lyd, og der gik da også kun fire minutter, før DB fik tilspillet sig et hjørnespark. Mathias Rahbek sparkede et perfekt indlæg, som blev headet i mål af Jonathan Bligaard til 0–1.

Kort efter var DB fremme igen. Ole Jensen og Frederik Glendorf fik sammen splittet FA-forsvaret, men sidste aflevering løb over baglinjen. Gode takter! DB havde i store dele af første halvleg dirigentstokken og tillod ikke modstanderen at skabe offensivt spil. Det var først efter 15. min., Mads Glæsner i DB’s mål måtte i aktion. FA-afslutning var dog ikke et problem for Glæsner.

Der var comeback til Mikkel Merser, som ikke havde spillet siden august 2020. Merser viste sit potentiale efter 18 min. med tålmodigt spil op i højre side. Glendorf, som stod fri inde på midten, modtog bolden med en præcis aflevering fra Merser og sendte bolden i nettet til 0–2. Enkelt og elegant.

I det 21 min. var Glendorf på spil igen. Han formåede at drive gæk med FA-forsvaret, som til sidst måtte ty til frispark. Peter Ursin sparkede frisparket, men desværre var der ingen opfølgning på afleveringen.

Efter en halv times spil havde DB bestemt spillet, og FA var en sjælden gæst på DB’s bane. Men FA fik tildelt et frispark i DB’s forsvarszone, efter at Jacob Holmegaard havde sparket en »løs bold« langt op ad banen. Linjevogteren mente, at Holme havde ramt FA-spilleren, og vinkede frispark!

FA fik efter 43 min. et dumt gult kort for et frispark på Frederik Glendorf. Nok lidt i frustration for ikke at kunne spille bolden fra Glendorf.

I pausen måtte Mathias Rahbek lade sig udskifte med en mindre skade – ind som erstatning kom det nye, unge talent, Jonas Pedersen.

FA kom længere frem på banen fra anden halvlegs start, men DB stod sikkert i forsvaret, og det virkede som om, FA ikke troede på, de kunne bryde igennem. Cirka midtvejs i anden halvleg havde FA lidt mere spil, men DB’s forsvar og midtbane, styrede spillet, og FA kom til at se mere opgivende ud.

Christian Lundorff spillede i kampen mod Fremad Amager sin kamp nummer 100 for DB – efter 19 år på holdet.

Efter 65 min. skiftedes Ole Jensen ud efter en fin indsats. Han blev erstattet af Chr. Lundorff, som dermed fik sin kamp nr. 100. Lundorff debuterede for DB tilbage i 2002!

Kort efter blev Glendorf spillet fri på FA’s banehalvdel. FA-forsvaret var spillet helt væk, og kun målmanden var tilbage. Glendorfs sparketeknik svigtede, og han måtte se bolden blive reddet af målmanden.

Der gik dog kun kort tid, så var Glendorf igen over bolden og scorede til 0–3 efter 70 min. Glendorf spilledes (vist nok af Lundorff) op i venstre side og spillede sig selv ind i målfeltet, helt ned til baglinjen. Denne gang viste Glendorf, at han mestrer målscoring – fra en skarp vinkel, via den fjerneste stolpe, gik bolden nemlig i mål.

Frederik Frost blev udskiftet i det 74. min., efter endnu en fin indsats med stort løbearbejde. Ind kom Andreas Steffensen. Umiddelbart efter kom Ole Jensen igen på banen som erstatning for Jonathan Bligaard, der også havde spillet en god kamp og havde med sit overblik været både her, der og alle vegne.

FA’s hold kunne ikke skabe et effektivt spil mod DB, og langsomt gik luften ud af ballonen. DB derimod spillede med stor tålmodighed mod et FA-hold, som ikke levede op til deres status som divisionsreserver.

Kastrup BK–DB 0–1

Lørdag den 1. maj mødtes Kastrup BK og DB i det længe ventede lokalderby. Opgøret, som havde været udsat hele to gange, blev spillet i Kastrup – og desværre kommer der ikke returopgør på grund af den omlagte turnering.

Kastrup startede kampen med et pres på DB’s forsvar.

Målmand Jonathan Gudmundsson måtte efter 6 min. i to omgange parere bolden på målstregen og afvise de nærgående forsøg på scoringer.

Det var helt klart, at Kastrup ville have point med hjem for at bevare deres slutspilsmulighed. Presset på DB-forsvaret fortsatte, og i perioder virkede DB-spillerne lidt rådvilde.

DB overlevede de første tyve minutter. Først efter cirka 25 min. spil fik DB en afslutning på Kastrups mål, men Frederik Frosts afslutning peb over mål.

Kort tid derefter var DB efter godt spil fra Frederik Glendorf og Mathias Rahbek igen i Kastrups målfelt, men Rahbeks afslutningsevner svigtede.

Kastrup fortsatte deres offensiv. Gudmundsson i DB-målet måtte endnu en gang vise sin klasse og rage kastanjerne ud af ilden.

Mathias Rahbek fik DB’s største chance efter cirka 32 min. spil. Rahbek blev sendt af sted med en lang bold. Han kom ud i banens venstre side og spillede ind mod feltet. Desværre blev afslutningen lidt af en skævert, og bolden gik forbi målet.

Begge hold havde i de sidste fem minutter inden pausen afslutninger på mål, men præcisionen manglede.

Første halvleg havde helt klart været Kastrups – de manglede dog lige det sidste. DB derimod havde været noget vaklende, og skulle de redde en sejr i hus måtte der helt andre boller på suppen.

Den hasteindkaldte træner, Mark Hemmingsen, måtte da også tale med store bogstaver i pausen ... og det hjalp! Det var et »nyt« DB-hold, der kom på banen med til sidste halvdel af kampen.

Jannik Madsen blev på bænken i anden halvleg – han blev erstattet af Christian Lundorff.

Efter 47 min. fik Frost presset Kastrups forsvar til at give hjørnespark. Rahbek sendte hørnesparket til første stolpe, hvor Kim Have headede i bolden mål. Men ... dommeren annullerede målet og gav frispark til Kastrup! Det var lidt svært at gennemskue, hvad det var, dommeren havde set!

Det var nu DB, der sad på kampen. Holdet spillede med meget mere dynamik og tro på, at sejren kunne komme med til Dragør.

Målet, som blev kampens eneste, faldt efter 59 min. spil. Jacob Holmegaard sendte en lang, høj bold frem til Glendorf, som var alene med en enkelt forsvarsspiller og målmanden. Kastrups forsvar var sat mat. Glendorf kunne uden besvær loppe bolden over målmanden og i nettet. Igen viste Glendorf klasse og køligt overblik.

Lige efter målet blev Viktor Ziegler skiftet ind, som erstatning for Mathias Rahbek. Men det blev en kort fornøjelse for Ziegler. Minuttet efter falder han forkert ned i en tackling, og Rahbek måtte igen en tur på banen. De to spillere byttede dog igen, da Ziegler var kommet sig over slaget.

Om det var Kastrups frustrationer, der gjorde anden halvleg lidt mere hårdt spillet, kan der kun gættes på.

Efter 66 min. blev Lundorff tacklet ud af banen. Kastrup-synderen fik gult kort.

Et par minutter senere måtte Kim Have lade sig udskifte på grund af en skade. Ind kom Andreas Steffensen.

Med fem lange minutter tilbage af kampen (som der var lagt ekstra til) forsøgte Kastrup det sidste pres. Og Gudmundsson, som stod en flot kamp, kom på flere prøver.

Kort før slutfløjtet var Rahbek tilbage på banen. Han begår et frispark, som gav Kastrup en ny scoringschance. Heldigvis blev afslutningen sendt over mål, og DB vandt kampen.

Kampen var et typisk lokalopgør uden det prangende spil fra nogen af holdene.

Det var synd, at kampen skulle afvikles i corona-skyggen uden publikum. Det kunne have været en dejlig eftermiddag med masser af tilskuere.

Stillingen

Dragør slutter som nummer tre i københavnsserien og er klar til slutspil om oprykning til danmarksserien.

Kastrup derimod sluttede som nummer ni og må derfor ud i nedrykningsspillet.

De andre hold i slutspillet om oprykning til danmarksserien er: BK Skjold, B1903, der stadig mangler at spille en kamp, da deres sidste kamp mod KB2 blev udsat, Vigerslev BK, Hvid-ovre2 samt NB Bornholm fra Nexø.

Det højt profilerede hold FC Græsrødderne, der har tidligere professionelle spillere såsom Mads Laudrup, Martin Albrechtsen og Jan Kristiansen på holdkortet, har tilsyneladende helt opgivet ævred. Holdet er nemlig blevet taberdømt i to kampe for ikke at stille hold.

HR