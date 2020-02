Bachersmindelejren på Fælledvej danner i disse dage rammen om optagelserne til en dokumentarfilm for DR.

Det er i år 75 år siden, De Hvide Busser fra Danmark hentede internerede danskere hjem fra koncentrationslejre i Tyskland, og det er filmens tema.

Steen Herdel, der er CEO i Keystone Film- and TV Production og står for produktionen for DR, fortæller, at valget er faldet på Bachersmindelejren, da der er en lighed til datidens barakbygninger i Tyskland.

Til brug for optagelserne er opført et vagttårn, og der er spændt pigtråd ud, mens skuespillere er autentisk klædt som henholdsvis tyske soldater og koncentrationslejrfanger.

Keystone Film- and TV Production, der har vundet flere priser, har produceret både dokumentar- og spillefilm for blandt andre Martin Arnfred, Søren Kragh--Jacobsen, Bille August og Niels Malmros.

Filmen om redningsaktionen med De Hvide Busser i april 1945 varer 52 minutter.

BB/HJS