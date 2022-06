Vi har modtaget:

De unge siger nej tak til tvang

Tirsdag den 7. juni mødte hundredvis af unge borgere op på Christiansborgs Slotsplads for at demonstrere imod regeringens yderst udskældte forslag om at tvangsfordele elever efter en algoritme baseret på forældres indkomst.

Demonstrationen var organiseret af initiativtagerne til borgerforslaget »Frit gymnasievalg«, som hurtigt fik flere end 50.000 underskrifter.

De unge vil ikke tvangsfordeles ud på gymnasier, fordi deres forældres indkomst ikke lige passer ind i regeringens socialistiske regneark.

Men hvornår lytter regeringen så til dem, deres kritisable eksperiment rent faktisk går ud over?

For forhandler man en aftale hjem, der afskaffer nogens frie valg, skylder man som det mindste at lytte til, hvad aftalens ofre har at sige.

Men regeringen og de andre partier bag aftalen kører allerede med 180 kilometer i timen i tvangsfordelingssporet, og de ser ikke ud til at sætte farten ned for nogen. I stedet for laver de små justeringer i aftalen, der kun gør livet endnu mere surt for unge rundt omkring i landet.

Det er for eksempel tilfældet her i Dragør, hvor den nye tillægsaftale til tvangsfordelingen betyder, at endnu færre unge vil få opfyldt deres førsteprioritet, når de til næste år skal søge ind på et gymnasium. Først var det 11%, som ikke ville få opfyldt deres førsteprioritet med regeringens skæve aftale. Men nu er det hele 23% af de kommende gymnasiesøgende unge fra Dragør, der ikke får en plads på drømmegymnasiet. Det, synes jeg, er dybt kritisabelt.

Regeringen afviser konsekvent eksperter, og man fortsætter i stedet for med en aftale, der vil bringe øget mistrivsel og manglende motivation med sig. Og ikke nok med at flere unge kan se frem til øget mistrivsel, så vil regeringen også gøre det endnu svære at skifte gymnasium.

Det er da dybt godnat. Trives du ikke på et gymnasium, skal du selvfølgelig have mulighed for at skifte til et andet.

I Det Konservative Folkeparti har vi længe kæmpet for, at tvangsfordelingsaftalen ikke slår rod i Danmark. Det har vi først og fremmest, fordi vi synes, at de unge selv skal have mulighed for at vælge, hvor de vil gå på gymnasium. Men også fordi at vi synes, det er fundamentalt forkert, at regeringen vælger og vrager unge på baggrund af, hvad deres forældre tjener.

Desværre har regeringen stadig et snævert flertal bag sig, som vil gennemføre en tvangsfordelingsaftale, der ikke er andet end et eksperiment, som selv eksperter fraråder – og som koster knap 200 mio. kr. frem mod 2027. Penge, som kunne være brugt til at styrke lokal ledelse og løsninger til at håndtere de udfordringer på visse gymnasier, som i overvejende grad kan løses lokalt.

Til jer unge, som gjorde brug af deres frihedsrettigheder, og til forældrene bag borgerinitiativet vil jeg sige, at vi lytter til jer og til eksperterne. Lad os få fakta på bordet og styrke vores unges faglighed og trivsel og få bremset denne absurde aftale.

Med venlig hilsen

Katarina Ammitzbøll

Medlem af Folketinget

Det Konservative Folkeparti