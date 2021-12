Debut på Store Spilledag

»Jeg leder efter nøglen til børns læselyst, og jeg har erfaret, at der er to komponenter, der særligt spiller ind for at finde den. Det er formål, og det er et konkurrenceelement,« fortæller Malin Lindeblad Kadijevic.

I 5.E har Freja, Fiona og Agnethe taget konkurrenceelementet alvorligt.

»Vi har konkurrenter, vi skal vinde over,« siger Fiona, mens hun og hendes gruppe er ved at lægge sidste hånd på spillet. Men uanset udfaldet, så har det også været en sjov og kreativ måde at arbejde på, fortæller hun og afslutter med ordene: »Og det er en sjov måde at huske bogen på.«

Malin Lindeblad Kadijevic oplever også, at eleverne husker bøgerne mere detaljeret, når de har læst bogen med det formål at forvandle boguniverset til et brætspilsunivers.

Naja, Tusnelda og Stephy har læst Elverdans, og spillepladen på deres brætspil er tegnet som tværsnittet af en træstamme. Når det bliver ens tur, skal man trække et blad for at finde ud af hvor mange felter, man må rykke frem – og for at få point skal man svare rigtigt på spørgsmål til bogen ... Hvad hedder hovedpersonernes mor? Eller hvor gamle er Ravna og Maise?